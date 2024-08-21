Bangladeş'te Şiddetli Yağışlar ve Seller Sonucu 1,5 Milyon Kişi Mahsur Kaldı

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Bangladeş'in güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışlar ve taşan nehirler sonucu oluşan seller nedeniyle 1,5 milyondan fazla kişinin mahsur kaldığı bildirildi.

Bangladeş'teki Feni, Cumilla ve Noakhali bölgelerinde etkisini gösteren şiddetli yağış sonucu birçok yol ve ev, su altında kaldı.

Bangladeş Sınır Muhafızları (BGB), selden etkilenen bölgelerde 1,5 milyondan fazla kişinin mahsur kaldığını ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bangladeş Su Geliştirme Kurulu yetkilileri, AA muhabirine, ülkede birçok nehirde suyun tehlikeli seviyelere ulaştığını söyledi.

Su Geliştirme Kurulu Sel Tahmin ve Uyarı Merkezince (FFWC) yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki nehirlerin de son 50 yılın en yüksek su seviyesine ulaştığı aktarıldı.

FFWC mühendislerinden Sarder Udoy Raihan, "Şu an 5 bölgede ani sel baskınları yaşanıyor ve bu bölgelerdeki nehir seviyelerinin önümüzdeki 24 saat boyunca tehlikeli seviyenin üzerinde kalması bekleniyor." dedi.

Bangladeş Meteoroloji Dairesi de şiddetli yağışların bir gün daha etkili olacağını bildirdi.