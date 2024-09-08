Bangladeş'te Dang Humması Vakaları Artıyor - Son Dakika
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Bangladeş'te Dang Humması Vakaları Artıyor

Bangladeş'te son 24 saatte dang humması tespit edilen 463 kişi hastaneye kaldırıldı. Ülkede dang humması vakalarının arttığı belirtilirken, yıl boyunca 96 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam vaka sayısının 15 bin 670'e ulaştığı açıklandı.

08.09.2024 18:16
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Bangladeş'te son 24 saatte dang humması tespit edilen 463 kişi hastaneye kaldırıldı.

The Daily Star gazetesinin haberine göre, Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ülkedeki dang humması vakalarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, son 24 saatte dang hummasından bir kişinin hayatını kaybettiği, 463 kişinin hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Yıl boyunca dang hummasından 96 kişinin öldüğü kaydedilen açıklamada, bu yılki toplam vaka sayısının 15 bin 670'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, halihazırda ülke genelinde 1582 kişinin dang humması nedeniyle tedavi gördüğü ifade edildi.

Dang humması

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme yol açabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle, özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Kaynak: AA

Bangladeş, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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