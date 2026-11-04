Bangladeş'te tekstil işçilerinin eyleminde Gazipur'da bir işçi öldü, onlarca yaralı var - Son Dakika
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Bangladeş'te tekstil işçilerinin eyleminde Gazipur'da bir işçi öldü, onlarca yaralı var

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Bangladeş'te tekstil işçilerinin asgari ücret artışı talebiyle başlattığı protestolara polis müdahalesinde onlarca kişi yaralandı; Gazipur'da yaralanan bir işçi hastanede öldü. Kurul yeni tarifenin aralıkta yürürlüğe gireceğini, artış miktarını ise belirlemediğini duyurdu.

Bangladeş'te tekstil işçilerinin aylık asgari ücretin artırılması talebiyle düzenlediği protestolara polisin müdahalesi sürerken, çıkan olaylarda onlarca kişi yaralandı.

Bangladeş basınındaki haberlere göre, ülke genelinde tekstil işçilerinin aylık asgari ücretin 12 bin 500 takadan (yaklaşık 101 dolar) 30 bin takaya (yaklaşık 241 dolar) yükseltilmesi ve işten çıkarmalara son verilmesi talebiyle düzenlediği protestolar sürüyor.

Polis, göstericileri dağıtmak amacıyla göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermi kullanırken, güvenlik güçleri ile protestocular arasında çıkan olaylarda onlarca kişi yaralandı.

Gazipur'da yaralanan bir tekstil işçisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olaylar sırasında bazı göstericiler de gözaltına alındı.

Gösterilerin ardından tekstil işçilerinin ücret taleplerini değerlendirmek ve yeni ücreti belirlemek üzere toplanan kurul, yeni tarifenin takvimi konusunda uzlaştıklarını duyurdu.

Kurul Başkanı Syed Azad Subhani, yeni ücret uygulamasının aralıktan itibaren yürürlüğe girmesi ve işçilerin zamlı ilk maaşlarını Ocak 2027'de alması konusunda anlaştıklarını belirtti. Ancak kurul, ücret artışının miktarını henüz belirlemedi.

Bangladeş'te süren protestolar sonrası Gazipur'da 150'den fazla, Savar ve Ashulia sanayi bölgelerinde ise 264 fabrikada üretim faaliyetlerine ara verilmişti.

Yaklaşık 4 milyon kişiye istihdam sağlayan Bangladeş hazır giyim sektörü, ülkenin ihracat gelirlerinin yüzde 80'inden fazlasını karşılıyor ve gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor.

Kaynak: AA
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