Bangladeş\'te tren ve otobüs çarpıştı:12 ölü

Bangladeş'in güneydoğusundaki Comilla bölgesinde otobüs ile trenin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Chittagong bölgesinden başkent Dakka'ya gitmek üzere yola çıkan posta treni, Comilla'da yolcu otobüsüyle çarpıştı.

TREN SEFERLERİNDE 3 SAATLİK AKSAMA YAŞANDI

Kazada ilk belirlemelere göre, çarpmanın etkisiyle trenin lokomotifine takılan otobüsün yaklaşık 1 kilometre sürüklenerek kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Kazanın ardından Dakka-Chittagong hattındaki tren seferleri yaklaşık 3 saat durdurulurken, çalışmaların ardından ulaşım yeniden normale döndü.