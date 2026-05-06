Bangladeş\'te Yıldırım Düşmesi: 12 Ölü

DAKKA, 27 Nisan (Xinhua) -- Bangladeş'in farklı bölgelerinde yıldırım düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.
Yıldırım çarpması kaynaklı ölümlerin çoğu, kırsal kesimlerde insanların tarım arazilerinde çalıştığı sırada gerçekleşti.
Bangladeş'te yılın bu döneminde kurak mevsimden yağmurlu yaz mevsimine geçilirken yıldırım çarpması kaynaklı ölümler sıkça görülüyor.
