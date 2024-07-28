Bangladeş'teki kamuda kontenjan protestoları sona erdi - Son Dakika
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Bangladeş'teki kamuda kontenjan protestoları sona erdi

Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine ayrılacak kontenjanın yüzde 30'dan yüzde 5'e çekilmesi üzerine başlayan protestolar sona erdi. Protestoların organizatörleri, taleplerin hükümet tarafından karşılandığını ve kamu yararını gözeterek gösterilere son verdiklerini açıkladı. Ancak bazı kişiler, gösterilere devam edeceklerini duyurdu. Protestolar sırasında çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş ve şiddet olayları yaşanmıştı.

28.07.2024 23:05
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Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine "kamuda kontenjan" ayrılmasının ardından başlayan protestoların organizatörleri, gösterilere son verdiklerini açıkladı.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, "kamuda kontenjan kararı" protestolarını başlatan organizatörler ortak bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine ayrılacak kontenjanın yüzde 30'dan yüzde 5'e çekilmesi üzerine gösterilere son verme kararı alındığı bildirildi.

Taleplerin hükümet tarafından karşılandığı belirtilen açıklamada, "Kamu yararını gözeterek" gösterilere son verildiği duyuruldu.

Kontenjan kararı sonrası başlatılan protestolarda beklenmedik şekilde çok sayıda kişinin yaralanıp hayatını kaybettiğini, ayrıca devlet kurumlarında kundaklama ve çeşitli şiddet eylemlerinin de meydana geldiği ifade edilen açıklamada, yaşanan şiddet olayları kınandı.

Açıklamada, ayrıca, olaylara ilişkin kapsamlı bir soruşturma yapılması ve eğitim kurumlarının yeniden açılması çağrısında bulunuldu.

Öte yandan, protestolara öncülük eden bazı kişiler, gösterilere son verme kararının baskı altında alındığını iddia ederek, protestolara devam edeceklerini duyurdu.

Bangladeş'teki "kamuda kontenjan kararı" protestoları

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar başlamıştı.

Bangladeş Başbakanı Hasina liderliğindeki Avami Birliği Partisi ile bu partinin öğrenci kanadı Bangladeş Öğrenciler Birliğinin üyelerinin yanı sıra polisin üniversite kampüslerinde öğrencilere saldırıları ve müdahaleleri sonucu protestolar yoğunlaşmıştı.

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, 21 Temmuz'da, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine ayrılacak kontenjanı yüzde 30'dan yüzde 5'e çekmiş, toplam kontenjanın yüzde 2'sinin etnik azınlık ve engelli bireylere, yüzde 93'ünün ise liyakate dayalı şekilde tahsis edilmesine karar vermişti.

Bangladeş Adalet Bakanı Enesul Hak, gerginliğin azalmasıyla protestolar nedeniyle konulan sokağa çıkma yasağının tedricen kalkacağını belirtmiş, ardından ülkede bazı iş yerleri ve resmi kurumlar kısıtlı hizmet vermeye başlamıştı.

Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, söz konusu protestolarda 147 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtirken, basında yer alan haberlerde ölü sayısının 200'ü aştığı kaydediliyor.

Kaynak: AA

Bangladeş, Hükümet, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'teki kamuda kontenjan protestoları sona erdi - Son Dakika

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