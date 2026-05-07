Bangladeş'ten Arakanlı Mülteciler İçin Destek
Bangladeş'ten Arakanlı Mülteciler İçin Destek

07.05.2026 11:11
Bangladeş, Arakanlı Müslüman mültecilerin yaşam koşullarını iyileştirmeye devam edecek.

Bangladeş Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Shama Obaed Islam, hükümetin Arakanlı Müslümanların (Rohingya) yaşadığı kamplarda yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik desteğini sürdüreceğini bildirdi.

Bangladeş resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangstha'nın (BSS) haberine göre, Bangladeş Dışişleri Bakanlığından bir heyet, Arakanlı Müslüman mültecilerin yaşadığı Cox's Bazar mülteci kampındaki insani durumu inceledi.

Shama Obaed Islam liderliğindeki heyet, gıda dağıtım merkezleri, eğitim tesisleri, bir hastane ile kadınların görev aldığı geçim kaynağı projelerini ziyaret etti.

Kampta yaşayan Arakanlıların temsilcileriyle bir araya gelen heyet, bölgedeki sorun ve talepleri dinledi.

Shama Obaed Islam, Bangladeş hükümetinin kamplardaki yaşam kalitesini artırmaya yönelik desteğinin süreceğini vurgulayarak, Arakanlıların Myanmar'ın Rakhine eyaletine geri dönmeleri için çalışmaların sürdürüleceğini de belirtti.

Mülteci kampında çalışan yetkililere ve insani yardım çalışanlarına özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Shama Obaed Islam, Arakanlıların geri dönüşünün sağlanabilmesi için koordineli çalışmanın önemine dikkati çekti.

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA

