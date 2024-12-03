Bangladeş'ten Hindistan'a Konsolosluk Saldırısına Kınama

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Bangladeş, Hindistan'ın Tripura eyaletindeki konsolosluğuna yönelik bir grup protestocunun düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, eyaletin başkenti Agartala'daki konsolosluk binasına saldırı düzenlendiği anımsatıldı.

Protestocuların, konsolosluğun ana kapısını kırdığı, içerideki eşyalara zarar verdiği, bayrak direğini tahrip ettiği ve Bangladeş bayrağını ateşe verdiği belirtilen açıklamada, saldırı şiddetle kınandı.

Açıklamada, diplomatik misyonların ev sahibi hükümetin sorumluluğunda olduğu vurgulanarak, Hindistan hükümeti "derhal harekete geçmeye" çağrıldı.

Saldırının, yerel kolluk kuvvetleri olay yerindeyken yapıldığı öne sürülen açıklamada, daha önceden planlanmış olabileceği iddia edildi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da saldırı "üzüntü verici" şeklinde nitelendirilerek, hükümetin, misyon görevlilerine yönelik güvenliği artırmak için harekete geçtiği ifade edildi.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş, Hindistan'ın Dakka'daki diplomatik misyonunun temsilcisi Pranay Verma'yı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Verma, Bangladeş Dışişleri Bakanı Vekili Riaz Hamidullah ile görüşmesinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

İki ülke arasındaki ilişkinin geniş kapsamlı ve çok yönlü olduğunu dile getiren Verma, "Çok yönlü bir ilişkimiz var ve bunu tek bir konuya ya da tek bir gündeme indirgeyemezsiniz." dedi.