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Bangladeş, Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine verilen tedbir kararlarını memnuniyetle karşılıyor - Son Dakika
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Bangladeş, Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine verilen tedbir kararlarını memnuniyetle karşılıyor

Bangladeş Dışişleri Bakanı Muhammad Hasan Mahmud, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail aleyhine verdiği tedbir kararlarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Güney Afrika'nın başvurusunu desteklediklerini ifade eden Mahmud, UAD kararının soykırımın durdurulması gerektiğini vurguladığını söyledi. Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı soykırım davasıyla ilgili duruşmalar Hollanda'da gerçekleşti ve Divan, İsrail'e çeşitli önlemler almasını ve rapor sunmasını hükmetti.

Bangladeş, Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine verilen tedbir kararlarını memnuniyetle karşılıyor
27.01.2024 - 18:45,
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Bangladeş, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine verilen tedbir kararlarını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Dışişleri Bakanı Muhammad Hasan Mahmud, UAD'nin kararlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mahmud, UAD'de İsrail aleyhine verilen tedbir kararlarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek " Güney Afrika'nın başvurusunu desteklemiştik. Bu kararın Filistin'de gerçekleşen soykırımla ilgili olduğuna inanıyorum. UAD kararı soykırımın durdurulması gerektiğini söylüyor ve bu yönde çağrıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

UAD'de İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak tarihlerinde Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nda yapıldı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze'deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde, alınan tüm tedbirler hakkında Mahkeme'ye bir rapor sunmasına hükmetti.

Kaynak: AA
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