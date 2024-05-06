Bangladeş'teki Üniversite Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bangladeş'teki Üniversite Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Yürüdü

Bangladeş\'teki Üniversite Öğrencileri Filistin\'e Destek İçin Yürüdü

Bangladeş'teki çeşitli üniversitelerden öğrenciler, Gazze'deki soykırımın sona ermesi talebiyle Filistin'e destek amacıyla kampüslerde yürüyüş düzenledi. Ülkedeki diğer üniversitelerden de katılım sağlanan gösterilerde öğrenciler, ABD'deki üniversitelerde gözaltına alınan Filistin destekçisi öğrencilerin durumunu eleştirdi. ABD genelindeki üniversitelerde de Filistin'e destek eylemleri devam ediyor.

06.05.2024 19:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bangladeş'te çeşitli üniversitelerden öğrenciler, " Gazze'de soykırımın sona ermesi" talebiyle kampüslerde Filistin'e destek amacıyla yürüdü.

Ülkede iktidardaki Avami Birliği partisinin öğrenci kanadı Bangladeş Öğrenci Ligi ile Dakka Üniversitesi öğrencileri, Filistin'e destek gösterileri düzenledi.

Ülkedeki diğer üniversitelerden öğrencilerin de katıldığı gösteriler kapsamında kampüslerde Filistin'e destek için yürüyüş gerçekleştirildi.

Filistin bayrağı taşıyan öğrenciler, "Özgür Filistin" ve "Soykırımı durdurun" gibi sloganlar attı.

Yürüyüşe katılan öğrenciler, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen gösterilerde Filistin'e destek veren öğrencilerin gözaltına alınması konusunda Washington yönetimini "taraflı oldukları gerekçesiyle" eleştirdi.

Rangpur bölgesindeki Begum Rokeya Üniversitesi öğrencilerinden Rakibul Islam Rupam, AA muhabirine, "Dünyadaki (üniversite) kampüslerdeki diğer öğrencilerle dayanışmamızı göstermek için yürüdük." dedi.

Savar bölgesindeki Jahangirnagar Üniversitesi öğrencilerinden Sohel Rana da Bangladeş'in dış politikasının bağımsız bir Filistin devletini desteklediğini söyleyerek "Gazze'deki soykırımın hemen durdurulmasını istiyoruz." diye konuştu.

ABD üniversitelerinde Filistin'e destek eylemleri

Columbia Üniversitesi'nde Filistin destekçisi öğrenciler, nisan ortalarında okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, eylemlerin 2. gününde New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Columbia Üniversitesi'ndeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü kısıtlaması" tartışmalarını alevlendirirken gözaltına almalara tepki olarak öğrenci protestoları, ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

ABD genelindeki birçok büyük üniversitede Filistin'e destek için öğrenci eylemleri devam ediyor.

Polis, son 2 haftada aralarında bazı öğretim görevlilerinin de bulunduğu yaklaşık 2 bin 500 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Bangladeş, Filistin, Uluslararası, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'teki Üniversite Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Yürüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:52 Özgür Özel, yarın MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek Özgür Özel, yarın MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek
18:46 İstanbul’da, 1 Mayıs olaylarında gözaltına alınan 11 kişi daha tutuklandı İstanbul'da, 1 Mayıs olaylarında gözaltına alınan 11 kişi daha tutuklandı
17:28 Gaziantep’teki katliam gibi kazada can kaybı 9’a yükseldi Gaziantep'teki katliam gibi kazada can kaybı 9'a yükseldi
16:35 Masadaki ana başlık öğretmen atamaları Kabine toplantısı Beştepe’de başladı Masadaki ana başlık öğretmen atamaları! Kabine toplantısı Beştepe'de başladı
14:47 İsrail’den Refah’a hava saldırısı Ölü ve yaralılar var İsrail'den Refah'a hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
19:10 Sezonu kapatan İsmail Yüksek, dünya yıldızlarının doktoruna tedavi olacak Sezonu kapatan İsmail Yüksek, dünya yıldızlarının doktoruna tedavi olacak
18:59 Konyaspor-Fenerbahçe maçında ilk 11’ler belli oldu Konyaspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
18:16 1 sezonda 2 ayrılık Nenad Bjelica, Almanya’da da tutunamadı 1 sezonda 2 ayrılık! Nenad Bjelica, Almanya'da da tutunamadı
17:15 Brezilya’da sel felaketinde ölü sayısı 83’e yükseldi Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 83'e yükseldi
17:13 Türkücü Aydın Aydın, “Nesli tükenmesin“ diye eşeklere sembolik nikah kıydı Türkücü Aydın Aydın, "Nesli tükenmesin" diye eşeklere sembolik nikah kıydı
17:05 Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey’den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey'den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 19:50:25. #1.13#
SON DAKİKA: Bangladeş'teki Üniversite Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement