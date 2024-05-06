Bangladeş\'teki Üniversite Öğrencileri Filistin\'e Destek İçin Yürüdü

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Bangladeş'te çeşitli üniversitelerden öğrenciler, " Gazze'de soykırımın sona ermesi" talebiyle kampüslerde Filistin'e destek amacıyla yürüdü.

Ülkede iktidardaki Avami Birliği partisinin öğrenci kanadı Bangladeş Öğrenci Ligi ile Dakka Üniversitesi öğrencileri, Filistin'e destek gösterileri düzenledi.

Ülkedeki diğer üniversitelerden öğrencilerin de katıldığı gösteriler kapsamında kampüslerde Filistin'e destek için yürüyüş gerçekleştirildi.

Filistin bayrağı taşıyan öğrenciler, "Özgür Filistin" ve "Soykırımı durdurun" gibi sloganlar attı.

Yürüyüşe katılan öğrenciler, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen gösterilerde Filistin'e destek veren öğrencilerin gözaltına alınması konusunda Washington yönetimini "taraflı oldukları gerekçesiyle" eleştirdi.

Rangpur bölgesindeki Begum Rokeya Üniversitesi öğrencilerinden Rakibul Islam Rupam, AA muhabirine, "Dünyadaki (üniversite) kampüslerdeki diğer öğrencilerle dayanışmamızı göstermek için yürüdük." dedi.

Savar bölgesindeki Jahangirnagar Üniversitesi öğrencilerinden Sohel Rana da Bangladeş'in dış politikasının bağımsız bir Filistin devletini desteklediğini söyleyerek "Gazze'deki soykırımın hemen durdurulmasını istiyoruz." diye konuştu.

ABD üniversitelerinde Filistin'e destek eylemleri

Columbia Üniversitesi'nde Filistin destekçisi öğrenciler, nisan ortalarında okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, eylemlerin 2. gününde New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Columbia Üniversitesi'ndeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü kısıtlaması" tartışmalarını alevlendirirken gözaltına almalara tepki olarak öğrenci protestoları, ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

ABD genelindeki birçok büyük üniversitede Filistin'e destek için öğrenci eylemleri devam ediyor.

Polis, son 2 haftada aralarında bazı öğretim görevlilerinin de bulunduğu yaklaşık 2 bin 500 kişiyi gözaltına aldı.