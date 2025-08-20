Bangladeşli Kursiyerler Çin Akrobasi Eğitimi Alıyor

SHİJİAZHUANG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Bangladeş'ten gelen 20'den fazla kursiyer, son günlerde "Çin akrobasi sanatının kalbi" olarak bilinen Wuqiao ilçesindeki Hebei Wuqiao Akrobasi Sanat Okulu'nda yoğun bir eğitim programına katılıyor. Kursiyerler, eylül ayı başında eğitimlerini tamamladıktan sonra akrobasi sanatçısı ya da eğitmen olarak ülkelerine dönecek.

Hebei Wuqiao Akrobasi Sanat Okulu, 2002 yılında yurtdışından kursiyer kabul etmeye başladı ve o tarihten bu yana 600'den fazla kişiye eğitim verdi. Wuqiao akrobasi sanatının kökenleri Han Hanedanlığı dönemine (MÖ 202 - MS 220) kadar uzanıyor. Ayrıca bu gelenek, 2006 yılında eyalet düzeyinde ilk somut olmayan kültürel miras listesine dahil edildi. Son yıllarda Wuqiao, bu köklü mirası korumak ve yaygınlaştırmak için çabalarını yoğunlaştırdı.