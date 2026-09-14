Bangsamoro'da ilk parlamento seçimi yapıldı, 2,4 milyon seçmen sandık başında - Son Dakika
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Bangsamoro'da ilk parlamento seçimi yapıldı, 2,4 milyon seçmen sandık başında

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Filipinler'in güneyindeki Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde halk, özerklik sonrası ilk kez parlamentosunu seçmek için sandık başına gitti. 80 sandalyeli parlamentonun belirlendiği seçimde Devlet Başkanı Marcos Jr, seçmenlere sağduyu ve karşılıklı saygı çağrısı yaptı.

Filipinler'in güneyinde Müslüman Mindanao'da bulunan Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde (BARMM) halk, özerklik sonrası bölgede ilk kez sandık başına gitti.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, bölgedeki seçimde BARMM'nin temel yasası olan Bangsamoro Organik Yasası (BOL) uyarınca bölge parlamentosu ilk kez doğrudan halkın tercihiyle belirlenecek.

Yeni bölgesel parlamento, geçici olarak görev yapan Bangsamoro Geçiş Otoritesi (BTA) parlamentosunun da yerini alacak.

Filipinler İstatistik Kurumunun 2024 verilerine göre Bangsamoro bölgesinde, çoğunluğu Müslüman ve Moro etnik grubundan oluşan yaklaşık 5,5 milyon kişi yaşıyor. Bölgede kayıtlı seçmen sayısı 2,4 milyon.

80 sandalyeli Bangsamoro Parlamentosunda siyasi partiler nispi temsil esasına dayalı 40 sandalye için yarışacak. Kalan 40 sandalyenin 32'si kırsal kesimdeki seçim bölgelerinden, 8'i ise Moro kökenli olmayan yerli halkların yaşadığı bölgelerden belirlenecek.

Marcos Jr'dan sağduyu çağrısı

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, sandık günü yaptığı açıklamada, seçimleri gerçekleştirirken "sağduyu ve karşılıklı saygı" çerçevesinde hareket edilmesi çağrısında bulundu.

Demokratik sürecin ve barış ortamının korunmasının teşvik edilmesi gerektiğini kaydeden Marcos Jr, bölgedeki seçilecek yeni temsilcilerle "demokratik yollarla seçilmiş ilk Bangsamoro Parlamentosunun" oluşturulacağını bildirdi.

Marcos Jr, "(Bölgede) Oy kullanma hakkına sahip her seçmeni, bu son derece önemli olaya sağduyu, vakar ve birbirine saygı içinde katılmaya davet ediyorum. Kullanacağınız oylar, Bangsamoro kurumlarını güçlendirebilecek, Mindanao'nun ve tüm ulusun ilerlemesine katkı sağlayabilecek iyi liderleri belirlememize yardımcı olsun." ifadelerini kullandı.

Seçim

Özerk bölgede halkın demokratik iradesini ilk kez yansıtacağı seçimde, BARMM'nin temel yasası olan BOL uyarınca bölge parlamentosu doğrudan halkın tercihiyle belirlenecek.

Filipinler'in güneyinde barış çabalarının bir meyvesi olarak tanımlanan seçimler doğrultusunda halkın seçimle iş başına getireceği yeni bölgesel parlamento, geçici görev yapan BTA parlamentosunun da yerini alacak.

21 Ocak ve 6 Şubat 2019'da yapılan referandumlarda, bölgeye kapsamlı özerklik getiren BOL kabul edilerek Müslüman Mindanao'da BARMM resmen oluşturulmuş ve geçici olarak BTA kurulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bangsamoro'da ilk parlamento seçimi yapıldı, 2,4 milyon seçmen sandık başında - Son Dakika

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