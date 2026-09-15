Bangsamoro'da tarihi ilk parlamento seçimini BFP kazandı, 5 kişi öldü - Son Dakika
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Bangsamoro'da tarihi ilk parlamento seçimini BFP kazandı, 5 kişi öldü

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Filipinler'in güneyindeki Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde (BARMM) düzenlenen ilk parlamento seçiminde BFP 660 bin 464 oyla ilk sırada yer aldı. Seçime katılım yaklaşık yüzde 80 olurken, sandık bölgelerindeki saldırı ve şiddet olaylarında 5 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'in güneyinde Müslüman Mindanao'da bulunan Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde (BARMM) parlamento seçimlerinde Bangsamoro Federalist Partisi (BFP) ve Birleşik Bangsamoro Adalet Partisi (UBJP) ilk iki sırada yer aldı.

ABS-CBN haberine göre, Filipinler Seçim Komisyonu (COMELEC) BARMM'de dün düzenlenen parlamento seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarını internet sitesinden duyurdu.

Buna göre, BFP 660 bin 464, UBJP 609 bin 78, BARMM Büyük Koalisyonu (BGC) 386 bin 33, Bangsamoro Halkları Demokratik Partisi de 67 bin 855 oy elde etti.

Söz konusu 4 parti de 80 üyeli parlamentoda sandalye hakkı kazanabilmek için asgari yüzde 2,5'lik oy barajını aştı.

Seçime katılım oranı yaklaşık yüzde 80 olarak kayıtlara geçti.

COMELEC Başkanı Erwin Garcia, yaptığı açıklamada, bölgedeki seçimde yüksek katılım oranını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

"Bangsamoro için yeni bir şafak doğdu"

Filipinler Devlet Başkanlığı Barış, Uzlaşma ve Birlik Danışmanlığı Ofisi (OPAPRU) Başkanı Mel Senen Sarmiento, açıklamasında "Bangsamoro için yeni bir şafak doğdu. Tarihi nitelikteki ilk Bangsamoro parlamento seçimlerinin başarıyla gerçekleştirilmesi dolayısıyla Bangsamoro halkını kutluyorum." dedi.

Bölgede karşılaşılan bazı zorluklara rağmen Bangsamoro seçmenlerinin liderlerini belirlemek üzere "cesaret ve kararlılıkla sandık başına gittiklerini" kaydeden Sarmiento, "Bu, önceki neslin ancak hayalini kurabildiği bir başarı." ifadelerini kullandı.

Sarmiento, şöyle devam etti:

"Sandık yoluyla, bölgenin demokratik bir özerk yönetimle kendi kaderini tayin etmeye tamamen hazır olduğunu hem ulusa hem de dünyaya gösterdiniz. Gelin, bu tarihi dönüm noktasının yarattığı ivmeyi hep birlikte sürdürelim ve ortak vizyonumuzu yani her bir sakininin hakkıyla layık olduğu barışçıl, ilerici ve müreffeh Bangsamoro'yu hayata geçirelim."

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, parlamento seçimi için BARMM bölgesine toplamda 20 binden fazla asker ve polis görevlendirildi.

Merkezi hükümetin açıklamasına göre, 16 farklı uluslararası kuruluştan 100'ü aşkın seçim gözlemcisi, bölgedeki parlamento seçimlerini sahada izledi.

Sandık bölgelerinde yaşanan "seçimle bağlantılı saldırı ve şiddet" sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Seçim

Özerk bölgede halkın demokratik iradesini ilk kez yansıtan seçimde, BARMM'nin temel yasası olan BOL uyarınca bölge parlamentosu doğrudan halkın tercihiyle belirlendi.

Filipinler'in güneyinde barış çabalarının "meyvesi" olarak tanımlanan seçimler doğrultusunda halkın seçimle iş başına getireceği yeni bölgesel parlamento, geçici görev yapan BTA parlamentosunun da yerini alacak.

21 Ocak ve 6 Şubat 2019'da yapılan referandumlarda, bölgeye kapsamlı özerklik getiren BOL kabul edilerek Müslüman Mindanao'da BARMM resmen oluşturulmuş ve geçici olarak BTA kurulmuştu.

Parlamento seçimlerinin, Filipinler'in güneyindeki barış sürecinde belirleyici bir dönüm noktası niteliği taşıması bekleniyor.

Kaynak: AA

Parlamento, Filipinler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangsamoro'da tarihi ilk parlamento seçimini BFP kazandı, 5 kişi öldü - Son Dakika

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