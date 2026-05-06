Banjul Maratonu Sağlıklı Yaşam İçin Bir Araya Getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Banjul Maratonu Sağlıklı Yaşam İçin Bir Araya Getirdi

Banjul Maratonu Sağlıklı Yaşam İçin Bir Araya Getirdi
06.05.2026 03:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gambiya'nın başkenti Banjul'da gerçekleştirilen maraton, sporcuları ve sağlıklı yaşam tutkunlarını bir araya getirdi.

Gambiya'nın başkenti Banjul'da bu yıl düzenlenen Banjul Maratonu, ülke içi ve dışından sporcuları ve sağlıklı yaşam tutkunlarını bir araya getirdi.

Banjul kent merkezinde gerçekleştirilen organizasyonda katılımcılar, 4 kilometrelik yürüyüş, 5 ve 10 kilometrelik koşu, 21 kilometrelik yarı maraton ile 42 kilometrelik tam maraton kategorilerinde mücadele etti.

Her yaştan ve her yetenek düzeyinden sporcunun katılımını teşvik etmek amacıyla Para Maraton da düzenlendi.

Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba'nın yanı sıra Büyükelçiliğin İçişleri Bakanlığı Müşaviri Jandarma Kurmay Albay Volkan Karalı, Yunus Emre Enstitüsü Banjul Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Talip Erdoğan, Gambiya'daki Türkiye Maarif Vakfı Okulları Ülke Temsilcisi Mustafa Dirier, Albayrak Alport Liman Genel Müdürü Salih Levent Kaçar, Ataşe Jandarma Üsteğmen İbrahim Kapdikacti ve AIC Green Energy CEO'su Dennis Elverir de 4 kilometrelik bölümde yer aldı.

Maraton organizatörleri, etkinliğin temel hedefinin sağlıklı yaşamı teşvik etmek, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve ulusal birliği desteklemek olduğunu belirtti.

Banjul sokaklarında yoğun ilgiyle takip edilen maraton boyunca çok sayıda izleyici, parkur kenarlarında sporculara destek verdi.

Ülkenin spor takvimindeki en kapsayıcı etkinliklerden biri olarak nitelendirilen Banjul Maratonu, amatör ve profesyonel sporcular için farklı zorluk seviyelerinde yarış imkanları sundu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Banjul Maratonu Sağlıklı Yaşam İçin Bir Araya Getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

06:09
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 06:21:56. #7.12#
SON DAKİKA: Banjul Maratonu Sağlıklı Yaşam İçin Bir Araya Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.