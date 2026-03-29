Bank of America 72.5 Milyon Dolar Ödeyecek
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bank of America 72.5 Milyon Dolar Ödeyecek

29.03.2026 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bank of America, Epstein'in eylemlerine yardım ettiği iddiasıyla 72.5 milyon dolar ödeyecek.

Bank of America, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve yargılanırken hapiste ölü bulunan Jeffrey Epstein'in eylemlerine yardım ettiği iddiasıyla açılan davada mağdurlara 72 milyon 500 bin dolar ödemeyi kabul ettiğini açıkladı.

NBC News'ün haberine göre Bank of America, Ekim 2025'te açılan dava kapsamında herhangi bir yasal sorumluluk veya suçlamayı kabul etmediğini ancak mağdurlar için süreci sonlandırmak adına uzlaşmaya karar verdiğini duyurdu.

Uzlaşmanın yürürlüğe girmesi için ABD Bölge Yargıcı Jed Rakoff'un resmi onayı gerekiyor. Rakoff'un anlaşmayı nihai karara bağlamak üzere 2 Nisan'da duruşma yapması planlanıyor.

Epstein ile bağlantıları nedeniyle JPMorgan Chase ve Deutsche Bank ile uzlaşma sağlayan mağdur avukatları, Ekim 2025'te Bank of America'ya karşı da dava açmıştı.

Davada banka, Epstein'in suçlarıyla ilgili şüpheli finansal işlemleri görmezden gelmekle suçlanmıştı.

Bank of America ise süreç boyunca hakkındaki iddiaları reddederek, o dönemde Epstein ile bilinen bir bağı olmayan kişilere rutin bankacılık hizmetleri sunduğunu savunmuştu.

Yargıç, ocak ayında Bank of America'ya yönelik bazı suçlamaları düşürmüş ancak bankanın Epstein'in faaliyetlerinden bilerek fayda sağladığı ve cinsel amaçlı insan ticareti suçuna ilişkin federal yasaların uygulanmasını engellediği yönündeki iddialarla davanın devam etmesine izin vermişti.

Epstein ile bağlantılı benzer davaları sonuçlandırmak için JPMorgan 2023'te 290 milyon dolar, Deutsche Bank ise 75 milyon dolarlık uzlaşma bedeli ödemeyi kabul etmişti.

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Finans, Güncel, Ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 13:43:07. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.