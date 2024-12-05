Banksy Eserleri Wellington\'da Sergilendi

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WELLİNGTON, 5 Aralık (Xinhua) -- İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin eserleri Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da düzenlenen "The Art of Banksy" sergisinde ziyaretçilerle buluştu. Aralarında Banksy'nin baskıları ve yağlı boya tablolarının da bulunduğu 150'den fazla eser 20 Ocak 2025 tarihine kadar sergilenecek.