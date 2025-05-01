Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Bannu bölgesinde çıkan çatışmada, 3 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel polis yetkilisi Arshad Khan, Bannu'da militanlarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmaya ilişkin açıklama yaptı.
Söz konusu çatışmada 3 güvenlik personelinin yaşamını yitirdiğini aktaran Khan, 1 militanın da etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.
Son Dakika › Güncel › Bannu'da Çatışma: 3 Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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