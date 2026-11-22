Banten'deki şeker fabrikası yangınında en az 3 kişi öldü, 30'dan fazla kişi kayıpGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Endonezya'nın Banten eyaletinde cumartesi gecesi bir şeker fabrikasında yangın başladı. Kurtarma ekipleri pazar günü, yangında en az 3 kişinin öldüğünü ve 30'dan fazla kişiye ulaşılamadığını açıkladı.
CAKARTA, 22 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Banten eyaletindeki bir şeker fabrikasında cumartesi gecesi yangın çıktı. Kurtarma ekipleri pazar günü yaptığı açıklamada, en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 30'dan fazla kişiye ulaşılamadığını bildirdi.
Kaynak: Xinhua
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