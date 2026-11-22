CAKARTA, 22 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Banten eyaletindeki bir şeker fabrikasında cumartesi gecesi yangın çıktı. Kurtarma ekipleri pazar günü yaptığı açıklamada, en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 30'dan fazla kişiye ulaşılamadığını bildirdi.