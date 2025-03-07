Banu Avar, Kadın Hakları Üzerine Konuştu - Son Dakika
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Banu Avar, Kadın Hakları Üzerine Konuştu

Banu Avar, Bandırma Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliklerinde, kadın hakları ve toplumsal ayrışmalar üzerine konuşarak, kadınların sosyal ve ekonomik alanda daha güçlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

07.03.2025 12:46
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(BALIKESİR) - Gazeteci yazar Banu Avar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşide vatandaşlarla buluştu.

Bandırma Belediyesi'nin 8 Mart etkinlikleri, Banu Avar'ın katıldığı söyleşi ile devam etti. Kadın hakları, toplumsal ayrışmalar ve küresel güçlerin politikaları üzerine değerlendirmelerde bulunan Avar, artık sadece devletlerin değil, toplumun tüm kesimlerinin ayrıştırılmaya çalışıldığına dikkati çekti.

Belediye Başkanı Dursun Mirza, etkinliğe ilişkin olarak, "Kadınların emeği, azmi ve kararlılığı, kentimizin ve ülkemizin geleceğini şekillendiren en önemli değerlerdendir. Bandırma Belediyesi olarak kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta daha güçlü yer alması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu anlamlı günde, hakları için mücadele eden, emek veren, üreten tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyor, dayanışma ve eşitlik içinde bir gelecek diliyorum. Atatürkçü Düşünce Derneğimize, Kent Konseyimize ve katılım gösteren herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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