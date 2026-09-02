BANÜ kontenjanları yeniden tamamen doldu, toplam öğrenci sayısı 19 bin 500'e ulaşacak - Son Dakika
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BANÜ kontenjanları yeniden tamamen doldu, toplam öğrenci sayısı 19 bin 500'e ulaşacak

BANÜ kontenjanları yeniden tamamen doldu, toplam öğrenci sayısı 19 bin 500\'e ulaşacak
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 2026 YKS sonuçlarına göre tüm ön lisans ve lisans kontenjanlarını doldurdu; 2 bin 932 yeni öğrenciyle toplam öğrenci sayısı yaklaşık 19 bin 500'e ulaşacak. Rektör Prof. Dr. İsmail Boz, üniversitenin son 3 yıldır yüzde 100 doluluk oranını koruduğunu ve 5 yıl süreyle tam kurumsal akreditasyon aldığını açıkladı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, düzenlenen basın toplantısında üniversitenin çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Rektör Boz, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre ön lisans ve lisans programlarındaki kontenjanların tamamının dolduğunu, yeni dönemde üniversiteye 2 bin 932 yeni öğrencinin katılmasıyla toplam öğrenci sayısının yaklaşık 19 bin 500'e ulaşacağını belirtti. Üniversitenin son 3 yıldır yüzde 100 doluluk oranını koruduğunu vurguladı.

BANÜ 5 yıllık tam akreditasyon aldı

YÖKAK değerlendirmeleri sonucunda 5 yıl süreyle tam kurumsal akreditasyon aldıklarını açıklayan Boz, BANÜ'nün Türkiye'de bu başarıya ulaşan 34 üniversiteden biri olduğunu söyledi. Boz, TÜMA 2026 sonuçlarına göre de 126 devlet üniversitesi arasında genel öğrenci memnuniyetinde 23'üncü sıraya yükseldiklerini aktardı.

Altyapı ve ulaşım yatırımları sürüyor

Kampüsteki fiziki yatırımlara değinen Boz, 5 bin metrekarelik yeni hizmet binası ile tarihi Redif Kışlası restorasyonunun 2027 sonunda tamamlanacağını, yeni Tıp Fakültesi binasının inşaatına ise 2027'de başlanacağını kaydetti. Boz, günlük otobüs kullanan yaklaşık 10 bin öğrencinin ulaşımını rahatlatmak için Büyükşehir Belediyesi ve UKOME ile görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BANÜ kontenjanları yeniden tamamen doldu, toplam öğrenci sayısı 19 bin 500'e ulaşacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: BANÜ kontenjanları yeniden tamamen doldu, toplam öğrenci sayısı 19 bin 500'e ulaşacak - Son Dakika
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