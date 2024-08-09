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Baraj gölünde boğulan 2'si çocuk 5 kişi yan yana defnedildi

MUŞ - Muş'ta baraj gölüne giren çocuk ile onu kurtarmaya çalışan ve boğularak hayatını kaybeden 2'si çocuk 5 kişi yan yana defnedildi.

Dün saat 15.30 sıralarında Alpaslan-1 Baraj Gölü'nde meydana gelen olay da boğularak hayatını kaybeden 1 aileden 5 kişi köy mezarlığında yan yana defnedildi.

Göle giren Rabia Karakaya boğulma tehlikesi geçirince diğer aile fertleri kurtarmak için suya girdi. Göle giren Yasin (18), Edanur ve Fatma Karakaya ile Eylül Tekin de kısa sürede suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri ve bölgedeki vatandaşların yaptığı çalışmalar sonucunda Rabia, Yasin ve Edanur Karakaya ile Eylül Tekin'in cansız bedenleri bulundu. AFAD Su Altı Arama ve Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma, polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çalışma yürüten Bitlis Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi'ne bağlı Sualtı Grup Amirliği'nde görevli kurbağa adamlar, Fatma Karakay'ın cansız bedenine ulaştı.

Boğulan 5 kişinin cenazesi Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından cenazeleri alınan Rabia Karakaya, Fatma Karakaya, Yasin Karakaya, Edanur Karakaya ve Eylül Tekin gözyaşları arasında köy mezarlığından yan yana açılan mezarlara defnedildi.

Kardeşini kurtarmaya çalışırken boğularak hayatını kaybeden Yasin Karakaya'nın arkadaşları mezarı başında gözyaşları içerisinde dua etti. Kardeşi Yasin'i kurtarmak için suya atlayan ve hayatını kaybeden Edanur Karakaya'nın nişanlı olduğu ve kısa süre içinde düğün yapacağı, Fatma Hediye Karakaya'nın ise bir yıl önce düğün yaptığı ve 8 aylık hamile olduğu öğrenilmesi ile yürekler dağlandı. Öte yandan Rabia, Yasin ve Edanur kardeşler, 2016 yılında hayatını kaybeden annelerinin yanı başına defnedildiler.

Köylerinde yaşadıkları olayın şokunu atlatamadıklarını söyleyen Bostankent Köyü Muhtarı Ali Rıza Tekin, "Rabia suya giriyor, sonrasında peş peşe beraberindekiler onu kurtarmak için giriyor. Olay yerine biz gittiğimizde, yaptığımız çalışmalar neticesinde cansız bedenlerine ulaştık. 112 Acil Çağrı Merkezimizden yardım istedik. 4 kişiyi sudan çıkardık ancak Fatma Hediye Karakaya suyun altında kaldı. Dalgıçlar yardımıyla gece saatlerinde çıkarabildik. Cenazelerimizi Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırdık ve sonrasında köyümüzün mezarlığında defnettik. Allah devletimizin eksikliğini vermesin. Edanur Karakaya nişanlıydı. Gelinimiz olan Fatma Hediye Karakaya ise 1 yıllık evli olup, 8 aylık hamileydi. Toplam 5 canımız hayatını kaybetti. Ayrıca Rabia, Yasin ve Edanur kardeşlerin anneleri 2016 yılında hayatını kaybetmişti" dedi.

Taziye ziyaretinde bulunan Muş Müftüsü Halil İbrahim Demir, dua ederek aileye başsağlığı diledi.