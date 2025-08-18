Baraj Gölünde Gözden Kaybolan Genç Bulundu

ELAZIĞ'ın Ağın ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren ve gözden kaybolan Abdullah Aslan'ın (20) sudan cansız bedeni çıkarıldı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Taşpınar köyü Marina mevkisinde meydana geldi. Serinlemek amacıyla baraj gölüne giren Abdullah Aslan, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından başlatılan arama çalışmasında Aslan'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı. Aslan'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,