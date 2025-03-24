Baraj Suyu Çekildi, 18 Köyün Ulaşımı Kolaylaştı

Sular çekilince ortaya çıkan yol 18 köyün ulaşımını kolaylaştırdı

TOKAT - Tokat'ın Almus ilçesinde baraj suyunun çekilmesiyle ortaya çıkan ve 18 köyün ulaşımını kısaltan yol vatandaşlar tarafından yoğun şekilde kullanılırken, bölge halkı kalıcı çözüm için köprü talep ediyor.

Almus Kaymakamlığı ve köy muhtarlıklarının 2022 yılında ortaklaşa hayata geçirdiği Sol Sahil Grup Yolu, baraj sularının azalmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından yoğun şekilde kullanılmaya başlandı. Baraj çevresindeki mevcut yolun virajlı ve uzun olması nedeniyle bölge halkı, ortaya çıkan bu kısa güzergahı tercih ediyor. Yeni rota sayesinde civar köylerin uzaklıklarına göre değişiklik gösterse de ortalama 18 kilometrelik mesafe yaklaşık 500 metreye düşerken, yolculuk süresi de büyük ölçüde kısalıyor. Ulaşımı kolaylaştıran bu yol, hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Ancak bu yol yalnızca baraj sularının çekildiği dönemlerde kullanılabiliyor. Son yağışlarla birlikte su seviyesinin tekrar yükselmesi beklenirken, yolun 15 Nisan'a kadar yeniden sular altında kalacağı tahmin ediliyor.

Yolu aktif bir şekilde kullanan bölge halkı ise uzun vadeli bir çözüm için yetkililerden köprü yapılmasını talep ediyor.