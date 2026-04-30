Barajlar Doldu, Elektrikte Faturalar Hafifledi: Çok Tüketenin Elektrik Faturası Yarıya Düştü

30.04.2026 10:50  Güncelleme: 11:45
Haber:  Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Elektrikte, yıllık tüketimi 4 bin kilovatsaati aşan ve devlet desteğinden yararlanamayan konut abonelerinin faturaları, son birkaç aydır yarı yarıya düştü. Aylık 500 kilovatsaat tüketen bir abone, 4 bin 410 TL yerine 2 bin 325 TL fatura ödüyor. Bu gelişme, sanayi ve ticarethane elektriğine de benzer biçimde yansıdı.

Eski TEDAŞ Genel Müdürvekili Osman Nuri Doğan, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 2026 yılında yıllık tüketimi 4 bin kilovatsaati aşan konut abonelerinin, "son kaynak tedarik tarifesi" üzerinden elektrik kullandığını, bu abonelerin devlet desteği dışına çıkarıldığını söyledi. Doğan, söz konusu konut abonelerinin faturalarına elektrik maliyetinin tümüyle yansıtıldığını belirtti.

Doğan, "son kaynak tedarik tarifesi" üzerinden elektrik tüketen konut abonelerinin kullandığı her birim elektriğin bir formüle göre hesaplandığını belirterek, şunları söyledi:

"Buna göre öncelikle spot piyasada oluşan elektriğin piyasa takas fiyatı (PTF) ile YEKDEM'den gelen maliyet toplanıyor. Bu toplam, EPDK'nın belirlediği 1,05 katsayı ile çarpılıyor. Ardından dağıtım bedeli, yüzde 5'lik Belediye Tüketim Vergisi toplamı üzerinden alınan yüzde 10 KDV ile bu abonelerin birim elektrik satış fiyatı belirleniyor."

"Barajlara gelen en ucuz üretim kaynağı su miktarı geçen yıla göre 2 kattan da fazla arttı"

Doğan, birkaç aydır ülke genelinde elektrik talebinin düşük seyretmesine ve barajlara gelen en ucuz üretim kaynağı su miktarının, ilk dört ayın sonunda, geçen yıla göre 2 kattan da fazla artmış olmasına bağlı olarak, elektriğin piyasa takas fiyatının aylık ortalamasının ciddi biçimde gerilediğini söyledi.

Osman Nuri Doğan, "Örneğin, bu ay ortalama aylık piyasa takas fiyatı, geçici verilere göre 1,07 TL dolayında bulunuyor. Diğer tüm maliyetler, paylar ve vergilerle birlikte çok tüketen bir konut abonesinin kullandığı bir birim elektriğin fiyatı, en fazla 4,65 TL'ye gelir. Bir mesken abonesi aylık, 500 kilovatsaat kullansa ödeyeceği fatura 2 bin 325 TL olur" dedi.

Spot piyasada tavan elektrik birim fiyatının 4,5 TL olduğunu anımsatan Doğan, "Diyelim ki aylık ortalama piyasa takas fiyatı bu düzeye yakın oluştu. Diğer tüm maliyetler, pay ve vergilerle birim fiyat 8,82 TL'yi görür. Aylık 500 kilovatsaat kullanan bir abone 4 bin 410 TL fatura ile karşı karşıya kalırdı" diye konuştu.

"Klimaların devreye girmesiyle elektrikte tüketim talebi de artacak"

Doğan, haziran ayından itibaren elektrik tüketiminin artacağına ve barajlara gelecek su miktarının azalacağına işaret ederek, "Klimaların devreye girmesiyle elektrikte tüketim talebi de artacak. Tüketim artışıyla birlikte spot piyasada fiyatlar yükselecek. Bu durumda, son kaynak tedarik tarifesi üzerinden elektrik kullanan abonelerin faturaları da kabaracak" değerledirmesini yaptı.

Eski TEDAŞ Genel Müdürvekili Osman Nuri Doğan, konutlarda yaşanan bu gelişmenin, sanayi ve ticarethane abonelerini de benzer şekilde olumlu etkilediğini söyledi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
