Barakah Nükleer Santrali'ne Elektrik Yeniden Sağlandı

18.05.2026 22:17
UAEA, BAE'deki Barakah Nükleer Santrali'nin 3. ünitesine elektrik desteğinin yenilendiğini açıkladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin 3. ünitesine tesis dışı elektriğin yeniden sağlandığı konusunda bilgilendirildiğini aktardı.

UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Barakah Nükleer Enerji Santrali'ne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, BAE'nin, tesis yakınlarındaki bir elektrik jeneratöründe yangına neden olan dünkü İHA saldırısının ardından, bugün erken saatlerde santralin 3. ünitesine tesis dışı elektrik beslemesinin yeniden sağlandığını bildirdiği aktarıldı.

Bu durumun, reaktörün artık güç için acil durum dizel jeneratörlerine ihtiyaç duymadığı anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, santralin dış elektrik kaynağının yeniden sağlanmasını nükleer güvenlik açısından önemli bir adım olarak gördüğünü belirtti.

Grossi, nükleer tesislerin ve nükleer güvenlik açısından önemli diğer tesislerin asla askeri faaliyetlerin hedefi olmaması gerektiğini yineledi.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin ülkeye batı sınırından giren 3 insansız hava aracına (İHA) müdahale ettiği, İHA'lardan 2'sinin başarıyla etkisiz hale getirildiği, üçüncüsünün ise Barakah Nükleer Enerji Santrali yerleşkesinin dışında bulunan bir elektrik jeneratörüne isabet ettiği belirtilmişti. Saldırı sonucu santralin dış kısmında yangın çıktığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

