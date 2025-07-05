Barbados'ta İsrail'e Soykırım Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Barbados'ta İsrail'e Soykırım Davası

05.07.2025 22:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Barbados'ta, Gazze'deki soykırıma karşı hükümetin somut adım atması talep edildi.

Karayipler ülkesi Barbados'ta, hükümetten, İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımı karşısında somut adım atılmasının talep edildiği davanın duruşması yapıldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Karayipler Barış ve Entegrasyon Hareketi'nin (CMPI), İsrail'in soykırımı hakkında Barbados Yüksek Mahkemesi'nde açtığı davanın duruşması görüldü.

Barbados hükümetine, dış politikayı uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülükleriyle uyumlu hale getirme çağrısı yapılan duruşmada, hükümetten Gazze'de devam eden soykırım karşısında somut adım atılması talep edildi.

Mahkemeden, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı beyanatı istenen duruşmada, Barbados'ta Gazze'deki soykırıma karışanların soruşturulması çağrısı yapıldı.

Ayrıca, İsrail pasaportuna sahip kişilerin ülkeye giriş yaptığı tüm yerlerde sıkı bir taramadan geçirilmesi ve soykırıma karıştığından şüphelenilen kişilerin sınır dışı edilmesi talep edildi.

CMPI yetkilisi David McDonald Denny ise "Barbados ve Karayipler Topluluğu (CARICOM), Güney Afrika'da apartheid karşıtı harekete destek vermiştir. Modern bir apartheid ve soykırıma göz yumamayız." ifadesini kullandı.

Bir sonraki duruşmanın tarihinin ise 21 Temmuz olarak belirlendiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 338 Filistinli hayatını kaybetti, 135 bin 957 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 6 bin 780 kişi yaşamını yitirdi, 23 bin 916 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 743'e, yaralıların sayısı da 4 bin 891'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Dış Politika, Karayipler, Orta Doğu, Politika, Barbados, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barbados'ta İsrail'e Soykırım Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarıyer’de iş insanlarına ait 30 milyon lira değerindeki cipler kundaklandı Sarıyer'de iş insanlarına ait 30 milyon lira değerindeki cipler kundaklandı
ABD’de sel felaketi Çok sayıda can kaybı var ABD'de sel felaketi! Çok sayıda can kaybı var
Mersin’de iş yerine silahlı saldırı 1 kişi hayatını kaybetti Mersin'de iş yerine silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
Yalova’da tarım işletmesinde yangın 2 itfaiyeci yaralandı Yalova'da tarım işletmesinde yangın! 2 itfaiyeci yaralandı
ABD’de sel felaketi 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp ABD'de sel felaketi! 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp
Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimi tasarısını imzaladı Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimi tasarısını imzaladı
İsrail kabinesinde kavga Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti İsrail kabinesinde kavga! Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti
Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel’den ilk tepki Hemen talimat verdi Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel'den ilk tepki! Hemen talimat verdi
CHP’li belediyelere yeni operasyon Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında CHP'li belediyelere yeni operasyon! Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında
Reytinglere yenilen ’’Çift Kişilik Oda’’ 8. bölümde final yapıyor Reytinglere yenilen ''Çift Kişilik Oda'' 8. bölümde final yapıyor
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı

22:41
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı
22:20
Tartıştıkları kadınları, motor kaskıyla darbetti
Tartıştıkları kadınları, motor kaskıyla darbetti
21:12
3 şehrimizde orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
3 şehrimizde orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
18:26
Ömer Çelik’ten Özel’in sözlerine sert yanıt: Demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir
Ömer Çelik'ten Özel'in sözlerine sert yanıt: Demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir
11:41
Brad Pitt’in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından ’en büyük pişmanlığı’ ortaya çıktı
Brad Pitt'in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından 'en büyük pişmanlığı' ortaya çıktı
11:40
Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı
Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı
10:29
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın gözaltına alındığı anlar
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın gözaltına alındığı anlar
09:56
Yaprak Dökümü’nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü
Yaprak Dökümü'nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü
09:44
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı Türkiye’yi düşman ilan etti
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı! Türkiye'yi düşman ilan etti
09:34
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
09:20
Kıvanç Tatlıtuğ, ’Olasılıksız’ dizisiyle ekranlara dönüyor
Kıvanç Tatlıtuğ, 'Olasılıksız' dizisiyle ekranlara dönüyor
08:59
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında
08:48
Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti
Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti
08:43
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı
08:19
Reytinglere yenilen ’’Çift Kişilik Oda’’ 8. bölümde final yapıyor
Reytinglere yenilen ''Çift Kişilik Oda'' 8. bölümde final yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2025 23:03:14. #7.11#
SON DAKİKA: Barbados'ta İsrail'e Soykırım Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.