Bardella'dan Göç Referandumu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bardella'dan Göç Referandumu Açıklaması

22.06.2026 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jordan Bardella, 2027 seçimlerinde iktidara gelirse ilk iş olarak göç referandumu düzenleyecek.

Fransa'da 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin olası adayı Jordan Bardella, iktidara gelmeleri halinde yapacakları ilk işin göç referandumu düzenlemek olacağını söyledi.

RN Partisi Genel Başkanı ve partinin 2027 seçimlerinde olası adayı Bardella, Polonya merkezli televizyon kanalı Wpolsce24'te hafta sonu katıldığı programda partisinin politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bardella, 2027 seçimlerini kazanmaları halinde ilk olarak göç referandumu düzenleyeceklerini duyurarak, bunun "kendilerini ülkelerinde yabancı hisseden Fransızlara göç üzerindeki kontrolü ele geçirme fırsatı" sunacağı değerlendirmesini yaptı.

"Denizaşırı topraklarda ve Afrika'da Fransız ve Avrupa çıkarlarına aykırı hareket eden Rusya'ya karşı Fransa'nın gelecek yıllarda naiflik göstermemesi" gerektiğini belirten Bardella, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu yeni tehditlerle en iyi mücadele yolunun silahlanma çabalarını ve savunma yatırımlarını artırmak olduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin ise Bardella, Rusya ile müzakere masasına oturmanın kaçınılmaz olduğunu ancak barışın Rusya'nın şartlarına göre değil, Ukrayna'nın egemenliğini ve güvenliğini garanti edecek şekilde olması gerektiğini ifade etti.

Bardella, Avrupa Birliği'nin (AB) işleyişini de radikal olarak değiştirmek istediklerini ancak birlikten ayrılmalarının söz konusu olmadığını aktararak "Müzakere masasındayken, oyunu kazanıyorken, (masayı) terk etmezsiniz. Yürüyüp gitmezsiniz." diye konuştu.

Fransa'da 2027'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde, Jordan Bardella aşırı sağın olası adayı olarak öne çıkıyor. Kamuoyu anketlerinde genç liderin iki turlu seçimlerin ilk turunu geçerek yarışın favori isimlerinden biri olacağı tahmin ediliyor.

Seçimlerde, iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeniden aday olamayacak.

Cumhurbaşkanı seçimleri için adı geçen aşırı sağın önde gelen ismi RN Meclis Grup Başkanvekili Marine Le Pen'in adaylığı ise yolsuzluktan hüküm giydiği ve 5 yıl siyasi yasak getirildiği davanın 7 Temmuz'da sonuçlanacak temyiz sürecine bağlı bulunuyor.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bardella'dan Göç Referandumu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’e “kadınlar da askere alınsın“ başvurusu Meclis'e "kadınlar da askere alınsın" başvurusu
Yunanistan, Ege Denizi’ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti Yunanistan, Ege Denizi'ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti
Anlaşma tamam: Amedspor’a milli kaleci geliyor Anlaşma tamam: Amedspor'a milli kaleci geliyor
Trump, İngiltere Başbakanı Starmer’ın istifa edeceğini duyurdu Trump, İngiltere Başbakanı Starmer'ın istifa edeceğini duyurdu
Icardi’nin kabusu olmuştu Süper Lig’in eski takımına imza atıyor Icardi'nin kabusu olmuştu! Süper Lig'in eski takımına imza atıyor
İsrail’in BM Temsilcisi ile BM yetkilisi arasında “Cinsel şiddet“ tartışması çıktı İsrail’in BM Temsilcisi ile BM yetkilisi arasında "Cinsel şiddet" tartışması çıktı

15:02
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti’ye geçti Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye geçti! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
14:29
Bomba iddia Hacıosmanoğlu için seçim kararı kapıda: Yeni aday bile hazır
Bomba iddia! Hacıosmanoğlu için seçim kararı kapıda: Yeni aday bile hazır
14:05
“Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım“ deyip AVM denetlemeye kalktı
"Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım" deyip AVM denetlemeye kalktı
13:28
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
13:18
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma başladı Babadan Aleyna Kalaycıoğlu’na zor soru
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma başladı! Babadan Aleyna Kalaycıoğlu'na zor soru
13:10
Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü
Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 15:32:59. #7.12#
SON DAKİKA: Bardella'dan Göç Referandumu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.