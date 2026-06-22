Bardella'dan Göç Referandumu Açıklaması

Fransa'da 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin olası adayı Jordan Bardella, iktidara gelmeleri halinde yapacakları ilk işin göç referandumu düzenlemek olacağını söyledi.

RN Partisi Genel Başkanı ve partinin 2027 seçimlerinde olası adayı Bardella, Polonya merkezli televizyon kanalı Wpolsce24'te hafta sonu katıldığı programda partisinin politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bardella, 2027 seçimlerini kazanmaları halinde ilk olarak göç referandumu düzenleyeceklerini duyurarak, bunun "kendilerini ülkelerinde yabancı hisseden Fransızlara göç üzerindeki kontrolü ele geçirme fırsatı" sunacağı değerlendirmesini yaptı.

"Denizaşırı topraklarda ve Afrika'da Fransız ve Avrupa çıkarlarına aykırı hareket eden Rusya'ya karşı Fransa'nın gelecek yıllarda naiflik göstermemesi" gerektiğini belirten Bardella, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu yeni tehditlerle en iyi mücadele yolunun silahlanma çabalarını ve savunma yatırımlarını artırmak olduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin ise Bardella, Rusya ile müzakere masasına oturmanın kaçınılmaz olduğunu ancak barışın Rusya'nın şartlarına göre değil, Ukrayna'nın egemenliğini ve güvenliğini garanti edecek şekilde olması gerektiğini ifade etti.

Bardella, Avrupa Birliği'nin (AB) işleyişini de radikal olarak değiştirmek istediklerini ancak birlikten ayrılmalarının söz konusu olmadığını aktararak "Müzakere masasındayken, oyunu kazanıyorken, (masayı) terk etmezsiniz. Yürüyüp gitmezsiniz." diye konuştu.

Fransa'da 2027'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde, Jordan Bardella aşırı sağın olası adayı olarak öne çıkıyor. Kamuoyu anketlerinde genç liderin iki turlu seçimlerin ilk turunu geçerek yarışın favori isimlerinden biri olacağı tahmin ediliyor.

Seçimlerde, iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeniden aday olamayacak.

Cumhurbaşkanı seçimleri için adı geçen aşırı sağın önde gelen ismi RN Meclis Grup Başkanvekili Marine Le Pen'in adaylığı ise yolsuzluktan hüküm giydiği ve 5 yıl siyasi yasak getirildiği davanın 7 Temmuz'da sonuçlanacak temyiz sürecine bağlı bulunuyor.