Barış Boyun Çetesine Büyük Darbe

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(İSTANBUL)- İtalya'da cezaevinde bulunan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı çeteye yönelik operasyonda 41 şüpheli çok sayıda silah ve silah malzemesiyle gözaltına alındı. İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 31'i tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı semtlerde Barış Boyun çetesine yönelik operasyonlar düzenledi. İşyeri ve konuta silahlı saldırı, işyeri ve araç kundaklama, yağma amaçlı tehdit ve ateşli silahlarla ilgili yasaya muhalefet suçlarından 41 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte yasa dışı bir silah atölyesi, 4 balistik çelik yelek, 4 kalem tabanca, 2 ruhsatlı tabanca, 2 pompalı tüfek, 49 ruhsatsız tabanca ve şarjörleri, 291 tabanca şarjörü, 4 otomatik silah şarjörü, 3 uzun namlulu silah şarjörü, 1023 fişek, 41 kartuş, 2 tabanca sürgüsü üretim kalıbı, 142 tabanca namlusu, 152 ucu açılmış namlu, 170 tabanca sürgüsü, 1692 tabanca gövdesi, 60 kurusıkı tabanca namlusu ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Şüphelilerden 31'i tutuklanarak cezaevine konurken, 10 şüpheli hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı.