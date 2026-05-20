Barış İçin Yasal Adımlar Gerekiyor

20.05.2026 16:03
Gülistan Kılıç Koçyiğit, Terörsüz Türkiye sürecinde yasal adımların önemine vurgu yaptı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili, "Var olan sıkıntıların aşılabilmesi için, siyasal iktidarın ve bir bütün olarak Meclis'in devreye girmesi ve hızlı bir biçimde rolünü oynaması gerekir. İkinci aşamanın yasal gereklilikleri ortadadır ve bunlar görmezden gelinemez. Siyasal seyrin yasal adımlarla ivme kazanması gerekir, siyasal çerçevenin yasal çerçeveye kavuşturulması ve bunun aciliyetini ifade etmek gerekiyor. Barışın hukuka ihtiyacı var" dedi.

DEM Parti'li Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Koçyiğit, açıklamasında, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin toplumun öncelikli meselesi olduğunu belirterek, "Süreci tüm toplum yakından takip ediyor. Sürecin ilerlemesi, ilerletilebilmesi halkın ve demokratik kamuoyunun ortak beklentisi ve hedefidir. Toplumun öncelikli gündemi olan bu mesele elbette siyaset kurumunun da öncelikli gündemlerinden biri olmak durumundadır. Bu anlamda Sayın Bahçeli'nin önerdiği bazı somut adımlar sürecin ilerletilebilmesi açısından önemlidir. Yine yürütme adına yapılan açıklamalar var ve bu açıklamalarda yasal boyutun gündemde olduğuna dair verilen sözler, sürecin ivme kazanması bakımından önem arz etmektedir. Sürecin başarıya ulaşması için Öcalan başta olmak üzere tüm muhataplar gerçek anlamda bir çaba içerisindedir. Var olan sıkıntıların aşılabilmesi için siyasal iktidarın ve bir bütün olarak Meclis'in devreye girmesi ve hızlı bir biçimde rolünü oynaması gerekir. İkinci aşamanın yasal gereklilikleri ortadadır ve bunlar görmezden gelinemez. Siyasal seyrin yasal adımlarla ivme kazanması gerekir, siyasal çerçevenin yasal çerçeveye kavuşturulması ve bunun aciliyetini ifade etmek gerekiyor. Barışın hukuka ihtiyacı var. Bu anlamda Meclis komisyon raporu aslında gereken yasal adımlarla birlikte sürecin yol haritasını çok açık ve net bir şekilde hem Meclis hem de yürütme için ortaya koymuştur. Bu hepimiz açısından yol haritası niteliğindedir ve elbette bağlayıcı bir niteliktedir çünkü en nihayetinde o rapora her birimiz imza koyduk. Önerdiğimiz, 'Barış İzleme ve Takip Mekanizması'nın kurulması gerekiyor. İktidardan muhalefete, Kürt'ten Türk'e, farklı inançlardan herkese ilaç gibi gelecek olan bu sürecin demokratik yasal çerçeve ile taçlandırılarak sona ermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'YASAL ADIMLAR DEMOKRASİNİN DE GÜVENCESİ OLACAKTIR'

Türkiye'nin kalıcı barışa, güçlü demokrasi, adalet ve özgürlüğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Koçyiğit, süreçle ilgili atılacak adımların aynı zamanda demokrasinin önünü açacağını söyleyerek, "Barış için atılacak yasal adımlar demokrasinin de güvencesi olacaktır. O yüzden bu sürecin tek bir boyuta indirgenmesi, sıkıştırılması doğru olmayacaktır. Daha geniş bir demokratikleşme ve özgürleşme perspektifinden sürece yaklaşmak, meseleyi ele almak gerekiyor. Yasal adımlar atılırken bugünün koşullarıyla değil gelecek açısından meseleye bakmak ve barışın 86 milyona getireceklerini görmek gerekiyor. DEM Parti olarak kalıcı barış, güçlü demokrasi, özgürlük, adalet, demokratik siyasetin büyümesi ve örgütlü bir toplumsal yaşam için üzerimize düşen tarihsel ve siyasal sorumluluğu sonuna kadar yerine getirmeye hazırız. Bu süreç için her birimizin sorumluluk alması ve aldığımız sorumlulukları da hakkıyla yerine getirmek gerekiyor. Artık mesele söz değil eyleme dönüşmüş durumdadır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

