Barış Manço 82. Yaşında Anılıyor

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Türk müziğinin efsanevi ismi merhum sanatçı Barış Manço, 82. yaş gününde ailesi ve hayranları tarafından anılıyor.

1960'lı yıllarda Belçika'nın Liege kentine yerleşen ve aralıklarla yaşamını burada sürdüren Manço'nun doğum günü hem Belçika'da hem Türkiye'deki hayranları tarafından bu yıl da özlemle kutlanıyor.

Sanatçının Belçika'daki aile fertlerinden, merhum ağabeyi Savaş Manço'nun eşi Ebru Alkan Manço, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Onu bizzat tanımış olmanın verdiği gurur bambaşka. Keşke hayatta olsaydı da bugün 82. yaşını hep beraber kutlasaydık." dedi.

Barış Manço isminin yaşatılmasında İZManço gönüllü topluluğunun çabalarından takdirle söz eden Ebru Alkan Manço, grubun sanatçının doğum günü için hazırladığı klibe ilişkin, "Bu klipte iki kızım da yer aldı. Küçük kızım Atlantik, Liege'de amcası adına yapılan duvar resminin önünde şarkıdan bir parça seslendirdi. Ablası Himalaya ile de eşim Savaş'ın eski evinde görünüyorlar. Bu evde Barış abinin, Kurtalan Ekspres ve Manço ailesinin çok anısı var. Barış Abi, iyi ki doğdun." diye konuştu.

Manço'nun birleştiriciliği

İZManço Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Sağkan da Barış Manço'yu 82. doğum gününde saygı ve özlemle andıklarını söyledi.

Bu yıl ikinci kez organize ettikleri "Barış için Söyle" Projesi kapsamında paylaşmanın, cömertliğin ve terbiyenin hatırlatılması dolayısıyla Halil İbrahim Sofrası'na yer verdiklerini belirten Sağkan, "Bu sofraya çok kıymetli Barış dostlarını davet ettik." dedi.

Sağkan, merhum sanatçının yeğenleri Atlantik, Himalaya ve İlayda, yıllarca ona vokalistlik yapan Özlem Yüksek, Barış Manço şarkılarına adanmış Full Aksesuar ve Doludizgin Band ile birçok müzisyenin projede yer aldığını anlattı.

Her yıl düzenledikleri doğum günü kutlamalarına bu yıl deprem bölgesinden okulların da katıldığını dile getiren Sağkan, bu seneki klipte Barış Manço'nun birleştiriciliğinin yansıması olarak Belçika ve Türkiye'nin her bölgesinden seslerin yer aldığını söyledi.

Belçika'da Manço sevgisi

Barış Manço'nun doğum yıl dönümü için hazırlanan klibe sanatçının uzun yıllarını geçirdiği Belçika'daki sevenleri tarafından büyük ilgi gösterildi.

Liege kentinde merhum sanatçının anısına duvar resmi yapılmış, açılışa tüm aile fertleri ile Belçika'daki sevenleri katılmıştı.

Belçika, Manço'nun bu kentte ikamet ettiği yıllarda kullandığı kırmızı renkli spor aracın, İstanbul'daki Barış Manço Müzesi'nde sergilenmek üzere Türkiye'ye nakledilmesinde işbirliği yapmıştı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye ile Belçika arasındaki iş gücü anlaşmasının 60. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen kutlamada Barış Manço'nun eşi Lale Manço'ya plaket takdim edilmişti.