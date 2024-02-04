Barış Manço\'nun vefatının 25. yılında anma etkinliği düzenlendi

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Anadolu rock müziğinin usta ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, vefatının 25. yılında anıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Şehir Hatları AŞ tarafından her yıl düzenlenen anma etkinliğinde Barış Manço Vapuru, Manço'nun ailesi, yakınları ve sevenleri eşliğinde Kadıköy'den Kanlıca'ya hareket etti.

Sefer esnasında Kırklareli Belediyesi Çocuk Korosu, usta müzisyenin sevilen çocuk şarkılarını seslendirdi.

Ardından Manço'nun Kanlıca'daki kabrinin başında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi.

Anma etkinliğinin ardından AA'ya konuşan Lale Manço Ahıskalı, Barış Manço'nun gönüllerde yaşamaya devam ettiğini belirterek, "Eğer 25 yıl sonra bu kadar büyük bir kalabalıkla hala onu anıyorsak, onun şarkılarını söylüyorsak onunla beraberiz diye kabul ediyorum. Bedenler gidiyor, ruhlar kalıyor. O çok büyük bir ruhtu ve bütün sevenleriyle kaldı." dedi.

Ahıskalı, anma etkinliği için Barış Manço Vapuru'nu 20 yıldır kendilerine tahsis eden Şehir Hatları AŞ'ye ve İBB'ye teşekkürlerini sundu.

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço da babasının bütün kitleleri bir araya getiren bir insan olduğuna dikkati çekerek, "Onun gibi değerler azaldıkça o yaşamaya devam ediyor. Baktığımızda burada belki bir araya gelmeyecek birçok insan onu birlikte yad etti. Demek ki hala bizi bağlayan değerlere ihtiyacımız var." diye konuştu.

Manço, babasının mirasını genç nesillere aktarmaya çalıştıklarını belirterek, "Biz aile olarak bunca zamandır üzerimize düşen vazifeyi yerine getirdiğimize inanıyoruz. Gücümüz yettiği kadar onun hatırasını yaşatmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.