Barış Pehlivan'ın İfadesi Ortaya Çıktı

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'BİLİRKİŞİNİN ifşa edilmesi' soruşturmasında gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan 'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Pehlivan'ın ifadesinde, "Amacımız, bilirkişi ile yaptığımız görüşmeyi kelimesi kelimesine doğru aktarabilmekti. Ancak daha sonra bu görüşme kaydının Halk TV'de yayımlandığını öğrendim. Bunun canlı yayında o an için yayımlanacağını bilmiyordum. Kaldı ki bu kayıt yapılırken, benim bu görüşmenin ses kaydını yayımlamak gibi bir amacım da yoktu" dediği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısının ardından Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alınıp yayınlanmak suretiyle ifşa edildiği, aynı zamanda bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiği tespit edilmesi üzerine, yayının incelenmesinin ardından devam eden soruşturma kapsamında 'Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' ve 'Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' suçlarından gözaltına alınan Barış Pehlivan'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

Barış Pehlivan, ifadesinde, 22 yıldır gazetecilik yaptığını, Halk TV'de yayımlanan 'Kayda Geçsin' isimli programda yorumcu olduğunu ve Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptığını söyleyerek, "Soruşturmaya konu olayla ilgili olarak olay günü Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısı için İBB'de bulunmaktaydım. Hatta bu basın toplantısı düzenlenirken İBB Başkanı'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soru da sordum. Toplantı bitiminde belediye bahçesinde bulunduğum esnada gazetecilik refleksi göstererek toplantıda bahsedilen kişi hakkındaki iddialara ilişkin cevap vermesi amacıyla kişinin telefon numarasını bulmak istedim. Daha sonra kendi kullanmakta olduğum cep telefonundan S.B.'yi aradım. Öncelikle kendimi tanıttım, daha sonra da hakkındaki iddialarla ilgili olarak sorular sordum. Bu esnada yanımda, Emniyet ifademde bahsetmediğim ama Halk TV'nin açıklamasıyla da ortaya çıkan Kürşat Oğuz isimli kanal yöneticisi vardı. Ben konuşmaya başladığımda telefonun sesi hoparlördeydi. Sesi hoparlöre almamın amacı, kanal yöneticim olan Kürşat Bey'in de konuşmayı duyması ve konuşma esnasında da bir yandan not almaktı" dedi.

'GÖRÜŞMELER TAMAMEN GAZETECİLİK REFLEKSİYLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Gazeteci Pehlivan, Kürşat Oğuz'un konuşma sırasında gazetecilik refleksiyle, o anda herhangi bir eksiklik olmaması amacıyla görüşmeleri kayıt altına aldığını gördüğünü söyledi. Pehlivan savunmasının devamında, "Amacımız, bilirkişi ile yaptığımız görüşmeyi kelimesi kelimesine doğru aktarabilmekti. Ancak daha sonra bu görüşme kaydının Halk TV'de yayımlandığını öğrendim. Bunun canlı yayında o an için yayımlanacağını bilmiyordum. Kaldı ki bu kayıt yapılırken, benim bu görüşmenin ses kaydını yayımlamak gibi bir amacım da yoktu. Kürşat Bey'in bu görüşmeyi bir başkasına gönderip yayımlattığını veya kendisinin canlı yayında doğrudan yayımlatıp yayımlatmadığını bilmiyorum. Ancak sunmuş olduğumuz Halk TV kurumsal açıklaması, konuya ilişkin bize bilgi vermektedir. Ben, Kürşat Bey'in de o anki gündemin sıcaklığıyla ve gazetecilik refleksiyle bu şekilde hareket ettiğine eminim. Benim, söz konusu S.B. ile ilgili olarak yapmış olduğum görüşmeler tamamen gazetecilik refleksiyle gerçekleştirilmiş ve habere ulaşmak maksadıyla yapılmıştır. Herhangi bir şekilde yapmış olduğu bilirkişilik faaliyetlerini yönlendirme amacı taşımamaktadır. Zaten sorularımı da kendisini gazetecilik amacıyla aradığımı ve görüşmek istediğimi vurgulayarak soruyorum. Bununla birlikte genel yayın yönetmenimizin de yine gazetecilik amacıyla bu kişinin açıklamalarını Halk TV'de yayımladığına eminim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.