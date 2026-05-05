Barış Seçkin'e Uluslararası Gazetecilik Ödülü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Barış Seçkin'e Uluslararası Gazetecilik Ödülü

Barış Seçkin\'e Uluslararası Gazetecilik Ödülü
05.05.2026 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AA Roma temsilcisi Barış Seçkin, Akdeniz Gazeteciler Derneği'nden ödül aldı.

Anadolu Ajansı (AA) Roma temsilcisi kıdemli muhabir Barış Seçkin'e İtalya'daki Akdeniz Gazeteciler Derneğinin (AGM), Akdeniz-Avrupa Uluslararası Gazetecilik Ödülü verildi.

Merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan AGM'nin, İtalya Başbakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı'nın himayesinde bu yıl ikincisini düzenlediği Akdeniz-Avrupa Uluslararası Gazetecilik Ödülleri sahiplerini buldu.

İtalya Dışişleri Bakanlığının, Roma'daki lokalinde düzenlenen törene, İtalya Başbakanlığı Basın-Yayıncılıktan Sorumlu Müsteşarı Alberto Barachini, İtalya Spor Yazarları Derneği (USSI) Başkanı Gianfranco Coppola, eski İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Umberto Vattani, İtalya'nın eski Ankara Büyükelçisi Carlo Marsili'nin yanı sıra basın, diplomasi, siyaset dünyasından birçok davetli katıldı.

Törende, İtalya, Türkiye, İspanya, Arnavutluk, Malta, Mısır gibi farklı ülkelerin önde gelen medya kuruluşlarında çalışan ve yıl boyunca Akdeniz'de kültürler arası etkileşime haberleriyle katkı yapan gazetecilere ödülleri verildi.

AA Roma temsilcisi kıdemli muhabir Seçkin de mesleğine olan bağlılığı, siyaset, diplomasi, spor, kültür-sanat alanlarında doğru ve nitelikli bilginin aktarılması ve kültürler arasındaki etkileşimin geliştirilmesine yardımcı olması dolayısıyla Akdeniz-Avrupa Uluslararası Gazetecilik Ödülü'ne layık görüldü.

Ödülünü USSI Başkanı Gianfranco Coppola'nın takdim ettiği Seçkin, AA gibi dünyanın önde gelen haber ajansını İtalya'da temsil etmenin önemli ve gurur verici bir şey olduğunu belirterek, kendisini ödüle layık gören AGM'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barış Seçkin'e Uluslararası Gazetecilik Ödülü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Belki de şampiyonluk gitti Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı
Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez’in yüzünün son durumu korkuttu Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu
İran’ın BAE’ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada İran'ın BAE'ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada
Galatasaray’a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar
Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe Başkanlığı’na aday oldu.
Hakan Safi, Fenerbahçe Başkanlığı'na aday oldu.
20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:37
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi
Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 21:11:56. #7.12#
SON DAKİKA: Barış Seçkin'e Uluslararası Gazetecilik Ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.