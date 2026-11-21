(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Amerikan Şirketler Derneği Türkiye üyeleriyle bir araya geldi. Barrack, "Başkanımız Donald Trump'ın liderliğinde, ekonomik fırsatları kalıcı iş birliklerine dönüştürüyoruz" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Landau ile birlikte Amerikan Şirketler Derneği Türkiye üyeleriyle bir araya gelerek Amerikan şirketlerinin ABD-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesindeki rolünü ele almaktan büyük memnuniyet duydum. Amerikan şirketleri yatırım yapıyor, yeniliklere öncülük ediyor, istihdam yaratıyor ve iki büyük ülkemiz arasında köprüler kuruyor. Bu şirketlerin başarısı, ticaretin karşılıklı refahı artırmadaki gücünün bir göstergesi. Başkanımız Donald Trump'ın liderliğinde, ekonomik fırsatları kalıcı iş birliklerine dönüştürüyoruz. Daha fazla ticaret. Daha fazla yatırım. Hem Amerikalılar hem de Türkler için daha fazla refah."