Barrack'tan Yeni Düzen Değerlendirmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Barrack'tan Yeni Düzen Değerlendirmesi

17.04.2026 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li diplomat Barrack, bölgelerin kendi sorunlarını çözme kapasitesine dikkat çekti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, dünyada, bölgelerin kendi meselelerini ve sorunlarını kendilerinin hallettiği yeni bir düzen oluştuğunu belirtti.

Barrack, bu yıl "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla 5'incisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de yaşanan durumu başarılı bir deney olarak niteleyen Barrack, "Önemli olan, sokaktaki insanların artık umut dışında başka bir şey hissetmeye başlamasıdır ki, bu da şu anda gerçekleşiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Barrack, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın gerekli gördüğü yerlerde "güç ve refah yoluyla barış" ilkesinin etkisini kullandığını savundu.

Dünyada, bölgelerin kendi meselelerini ve sorunlarını kendilerinin hallettiği yeni bir düzen oluştuğuna işaret eden Barrack, "Gerektiğinde müdahale edeceğiz ancak 1945'ten beri dünya çapında uygulanan askeri koruma ve güvenlik anlaşması değişiyor. Herkes kendi sorumluluğunu üstlenmelidir." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki gelişmelere dikkati çeken Barrack, özellikle Dürzi nüfusun yoğunlaştığı Süveyda bölgesinin komşularıyla uyum içinde hareket etmesinin son yılların en önemli fırsatlarından biri olabileceğini söyledi.

Ürdün konusuna da değinen Barrack, "Ürdün, sorunları ve problemleri nasıl çözeceğimize dair bir yol haritası sunarak bize gerçekten yardımcı oldu." dedi.

İsrail-Lübnan arasındaki geçici ateşkese ilişkin açıklamalar

Barrack, ateşkesin sağlanmasının ve tarafların doğrudan diyaloğa girmesinin çok hassas bir konu olduğunu vurgulayarak "Unutmayın, bu daha önce gerçekleşmemişti. Kasım 2024 anlaşması, İsrail ile Lübnan arasında doğrudan yapılmamıştı. Bu yüzden başkanın müdahale ederek harika bir şey yaptığını düşünüyorum." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bu konuyu halihazırda "çok iyi bir şekilde" ele aldığını belirten Barrack, bu adımların küçük ve zaman alacak adımlar olduğunu ifade etti.

Barrack, bir muhabirin ateşkesin "hassaslığı" ve taraflar arasında güven eksikliği olduğuna işaret ederek ABD ile bölge ülkelerinin bu güveni oluşturmak için ne yapması gerektiğine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Lübnan'ın yeniden 15 yıllık bir iç savaş istemeyeceğini belirten Barrack, Lübnan ordusunun Hizbullah'ı fiziksel olarak ortadan kaldırmasının söz konusu olamayacağına işaret etti.

Barrack, bölgede İsrailli ve Lübnanlıların bir araya getirilmesi durumunun "muhteşem" olabileceğini savundu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:23
12:49
12:43
12:36
12:19
11:47
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 13:36:01. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.