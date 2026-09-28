Barrot, Melenchon ve Le Pen'i Ukrayna konusunda AB'ye meydan okumakla suçladı - Son Dakika
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Barrot, Melenchon ve Le Pen'i Ukrayna konusunda AB'ye meydan okumakla suçladı

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Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Melenchon ve Le Pen'i Ukrayna konusunda AB'ye meydan okumak ve Putin'e göz yummakla itham etti. Barrot, iki adayın Ukrayna'ya destekte aynı mesajı verip AB'yi eleştirerek Putin'in kitabından konuştuğunu savundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, gelecek yıl Fransa'da yapılacak cumhurbaşkanı seçim yarışının başladığı dönemde, aşırı solcu cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon ve aşırı sağcı aday Marine Le Pen'i Ukrayna konusunda "Avrupa Birliği'ne (AB) meydan okumak ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e göz yummakla" itham etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, France Inter kanalında katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak siyasilere eleştiriler yönelten Barrot, "(aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin adayı) Marine Le Pen ve (aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin adayı) Jean-Luc Melenchon tarafını seçti ve bu (taraf) Ukrayna'nın yanı değil." dedi.

Barrot, iki siyasetçinin de Ukrayna'ya destek konusunda "temelde aynı mesajı verdiğini" ileri sürerek, Melenchon ve Le Pen'in "AB'ye meydan okuduğunu ve Putin'e göz yumduğunu" savundu.

Putin'in, AB'nin Ukrayna konusunda ortak ve güçlü bir tutum sergilemesini istemediğini vurgulayan Barrot, Le Pen ve Melenchon'un AB'yi eleştirerek "Putin'in kitabından konuştuğunu" ileri sürdü.

Suudi Arabistan misyonu akaryakıt fiyatlarının düşürülmesine hizmet edecek

Barrot, Orta Doğu'da yaşanan gerilime ve bunun akaryakıt fiyatlarında neden olduğu artışa ilişkin de açıklamalar yaptı.

Akaryakıt fiyatlarını düşürmek için hükümetin somut adımlar attığını belirten Barrot, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından geçen hafta açıklanan ve Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'deki petrol limanını korumaya yönelik misyonu da bu kapsamda atılan adım olarak niteledi.

Barrot, Cumhurbaşkanı'nın sorunu "kökünden çözmek istediği" için Suudi Arabistan'ın stratejik enerji limanlarından Yanbu'daki rafineriyi ve petrol boru hattını korumak amacıyla asker ve savunma ekipmanı gönderme kararı aldığını hatırlattı.

Fransa'da 2027'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde, iki dönem üst üste görev yapan Macron yeniden aday olamayacak.

Öte yandan anketlerde, iki turlu seçimlerin ilk turunda aşırı sağcı Le Pen'in açık ara başı çekeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
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