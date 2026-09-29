Barselona'da LIBER 2026 kitap fuarı 29 Eylül'de kapılarını açacak

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta festivallerden konserlere, sahne performanslarından sergilere birçok etkinlik sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İspanyolca kitap ve yayıncılık sektörünün önde gelen uluslararası etkinliklerinden biri olan LIBER 2026 Kitap ve Yayıncılık İhtisas Fuarı, 29 Eylül-1 Ekim arasında İspanya'nın Barselona kentindeki Auditorio Axa'da düzenlenecek.

Çağdaş sanat dünyasının ulaşılabilir eserlerini bir araya getiren "Affordable Art Fair Stockholm", 14. edisyonuyla 30 Eylül-4 Ekim arasında İsveç'in Stockholm kentinde sanatseverlerle buluşacak.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de gerçekleşen "Tallinn Design Festival", kent genelinde düzenlenen 100'den fazla sergi, atölye ve tasarım etkinliğiyle dün başladı ve 4 Ekim'e kadar devam edecek.

Avusturya'nın öne çıkan disiplinlerarası etkinliklerinden "Vienna Design Week 2026", çağdaş tasarım, deneysel sanat yerleştirmeleri ve özel sergi programlarıyla 4 Ekim'e kadar misafirlerini ağırlayacak.

ABD'de bağımsız tasarımcıları ve çağdaş sanat topluluklarını bir araya getiren "Los Angeles Design Weekend 2026", sergi ve stüdyo turu programlarıyla 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında Los Angeles'ta düzenlenecek.

Sergiler

Paris'teki Musee du Luxembourg, "Andy Warhol: Line and Image" sergisinde usta pop-art sanatçısının 150'den fazla çizim, tablo, serigrafi ve arşiv belgelerinden oluşan geniş seçkisini sunuyor.

New York'taki Guggenheim Museum'da açılan "Father Country I Do Love You" sergisi, Taryn Simon'ın fotoğraf, metin, video ve heykellerden oluşan interaktif ve daha önce sergilenmemiş yerleştirmelerini ağırlıyor.

Berlin'deki C/O Berlin, "Carrie Mae Weems: The Heart of the Matter" sergisinde çağdaş fotoğrafçılığın öncü isimlerinden Weems'in kimlik, tarih ve toplum temalı kapsamlı retropektifini sergiliyor.

Roma'daki MACRO Çağdaş Sanat Müzesi, "Marialba Russo: Sguardo Rovescio" sergisiyle fotoğraf ve ses deneyimlerini bir araya getiren yeni sezon seçkisini izleyicilerle buluşturuyor.

Konserler

Çekya'nın başkenti Prag'da bugün Prague Philharmonia'nın "Prokofiev. Schubert" konseri Dvorak Hall'da icra edilecek.

Şef Daniel Harding yönetimindeki Czech Philharmonic yarın Rudolfinum Dvorak Hall'da müzikseverlerle buluşacak. Ayrıca Lobkowicz Palace ve Municipal House'ta klasik müzik konserleri verilecek.

State Opera, 2 Ekim'de "Sweeney Todd" müzikal operasına ev sahipliği yapacak.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "18. Üzeyir Hacıbeyli Uluslararası Müzik Festivali" kapsamında bugün ve yarın özel konserler verilecek.

Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Merkur Spiel-Arena'da pop müziğin tanınan gruplarından Backstreet Boys, 2,3 ve 4 Ekim'de konser serisiyle müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Sinemalar

ABD sinema salonlarında 2 Ekim'de 7 film izleyiciyle buluşacak.

Tom Cruise, Riz Ahmed, John Goodman ve Sandra Hüller'in başrollerini paylaştığı "Digger", insanlığın kurtarıcısı olduğunu kanıtlamaya çalışan bir adamın mücadelesini sinemaya taşacak.

Michael Showalter imzalı, Anne Hathaway, Dakota Johnson ve Josh Hartnett'in rol aldığı "Verity", ünlü bir yazarın kitaplarını tamamlamak üzere tutulan hayalet yazarın evde keşfettiği karanlık sırları gerilim unsurlarıyla izleyiciye sunacak.

Mike P. Nelson'ın yönetmenliğini üstlendiği "Beware Boiuna", vahşi ormanda doğanın ölümcül gücüne ve devasa bir canavara karşı verilen hayatta kalma savaşını aksiyon ve korku ögeleriyle vizyona taşıyacak.

Chris Marrs Piliero'nun yönettiği "Appofeniacs", yapay zeka üretimi sahte içeriklerin ölümcül hal aldığı karanlık bir dünyada yaşanan psikolojik gerilimi beyaz perdeye aktaracak.

Owen Wilson, Christian Convery ve Travis Scott'ın kadrosunda yer aldığı "Rolling Loud", eğlenceli hikayesiyle izleyicilere kahkaha dolu anlar vaat edecek.

Paula Gonzalez-Nasser'in yönettiği "The Scout", New York'ta televizyon programı için mekan izciliği yapan genç bir kadının tanık olduğu insan hikayelerini komedi ve dram harmanıyla seyirciyle buluşturacak.

Amir Bar-Lev imzalı belgesel yapımı "The Last First: Winter K2", 2021'de K2 dağına kışın tırmanarak zirveye ulaşan ilk dağcıların tehlikeli mücadelesini ekranlara yansıtacak.