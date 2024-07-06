Barselona'da Turist Sayısının Sınırlanması Talebiyle Gösteri - Son Dakika
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Barselona'da Turist Sayısının Sınırlanması Talebiyle Gösteri

Barselona'da binlerce kişi, turist sayısının sınırlanması talebiyle gösteri düzenledi. Halk, yaşam kalitesinin düştüğü, konut sorunu ve ekonomik sorunların büyüdüğü gerekçesiyle turizm sektörüne müdahale edilmesini istedi. Sivil toplum kuruluşları, turistik faaliyetlerin ve turizme bağımlılığın azaltılmasını talep etti. Ayrıca, turizmin yerel halkı uzaklaştırdığı ve çevreyi tehdit ettiği ifade edildi. Barselona'ya geçen yıl 25,9 milyon turistin geldiği ve kent ekonomisine 12 milyar 750 milyon avro katkı sağladığı belirtildi.

06.07.2024 19:47
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İspanya'nın en turistik kentlerinden Barselona'da binlerce kişi, son yıllarda giderek artan turist sayısına sınırlama getirilmesi talebiyle gösteri yaptı.

İspanya'nın Kanarya Adaları ve Balear Adaları ile Endülüs bölgesindeki Cadiz ve Malaga gibi bazı kentlerinden sonra Katalonya bölgesinin en büyük şehri Barselona'da da halk, yaşam kalitesinin düştüğü, konut sorunu başta olmak üzere ekonomik sorunların büyüdüğü gerekçesiyle turizm sektörüne müdahale edilmesini istedi.

Barselona'da 100'den fazla sivil toplum kuruluşunun (STK) çağrısıyla bir araya gelen binlerce kişi, kent merkezindeki La Rambla Caddesi'nde yürüdü.

Kentteki turistik faaliyetlerin ve ekonomide turizme bağımlılığın azaltılmasını talep eden STK'ler, yayımladıkları manifestoda, "Turistik daire kiralama ruhsatlarının ve otel izinlerinin sınırlandırılmasını istiyoruz. Turizmin kitleselleşmesi yerel halkın kent yaşamını olumsuz etkilemekle kalmadı ayrıca konut fiyatlarının inanılmaz şekilde artmasına, geleneksel ticaretin yok olmasına da neden oldu." ifadelerini kullandı.

Mevcut turizm modelinin yerel halkı yaşadığı yerden uzaklaştırdığı savunulan manifestoda, "Daha fazla sürdürülebilirliği olmayan bu turizm modeli uzun süredir çevreyi, su gibi temel doğal kaynakları ve işçi haklarını da tehdit ediyor." ifadelerine yer verildi.

Barselona'da 12-20 Ekim'de yapılacak Amerika Kupası yelken yarışları gibi organizasyonların yasaklanmasını isteyen STK'ler, kente gelen büyük yolcu gemilerine de sınırlama getirilmesini talep etti.

Barselona Turizm Gözlemevi adlı kuruluşun verilerine göre, Barselona'ya geçen yıl 25,9 milyon turistin geldiği ve bunun kent ekonomisine doğrudan katkısının 12 milyar 750 milyon avro olduğu açıklanmıştı.

Turizmin kontrolsüz büyümesinden dolayı İspanya'nın Kanarya Adaları ve Balear Adaları gibi diğer bölgelerinde de halk son dönemlerde gösteriler düzenleyip Barselona'dakine benzer taleplerde bulunuyor.

Dünyada ABD'nin ardından 85 milyon ile 2023 yılında en çok turistin geldiği ülke olan İspanya, bu yıl 90 milyona yakın turist bekliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Barselona'da Turist Sayısının Sınırlanması Talebiyle Gösteri - Son Dakika

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