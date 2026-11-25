Bartın'da, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında "Narko tır", vatandaşla buluştu.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırılan "Narko tır"da görevli uzman narkotik polisleri, özellikle lise ve üniversite öğrencilerine uyuşturucu maddelerin zararları, bağımlılığın yol açtığı sonuçlar ve bağımlılıkla mücadele yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Tırdaki 6 dokunmatik ekran aracılığıyla ziyaretçiler, uyuşturucu bağımlılığının birey, aile ve toplum üzerindeki etkilerini görsel ve interaktif içeriklerle inceleme fırsatı buldu.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve İl Emniyet Müdürü Bülent Gürcan da tırı ziyaret ederek, eğitim alanlarını inceledi.

Vali Arslan, çalışmalar hakkında bilgi alarak, uyuşturucuyla mücadelede erken yaşta bilinçlendirme çalışmalarının önemine dikkati çekti.

Mobil eğitim tırının Bartın'a ilk kez gelmesinin kentteki farkındalık çalışmalarına katkı sağlayacağını Arslan, uyuşturucuyla mücadelede toplumun tüm kesimlerinin ortak hareket etmesi gerektiğini ifade etti.