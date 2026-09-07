Bartın Amasra'da denizde hortum paniği; karaya ulaşmadan etkisini yitirdi
Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında dün akşam denizde oluşan hortum, yaklaşık 10 dakika görüldükten sonra karaya ulaşmadan etkisini yitirdi. Hortumu görenler kısa süreli endişe yaşarken, o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
BARTIN'ın Amasra ilçesinde denizde yaklaşık 10 dakika görülen hortum, karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.
Amasra açıklarında denizde, dün akşam saatlerinde hortum oluştu. Hortumu görenler kısa süreli endişe yaşarken, o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Denizde yaklaşık 10 dakika görülen hortum, daha sonra karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.
Kaynak: DHA
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