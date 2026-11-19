Bartın Amasra'da saatte 30 km rüzgar, Küçük Liman'da 3 metrelik dalgalar oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasra'da saatte 30 kilometreye ulaşan rüzgar Küçük Liman'da 3 metreyi bulan dalgalar oluşturdu. Balıkçılar olumsuz şartlar nedeniyle denize açılamazken çevre illere ait tekneler limana sığındı, polis ve zabıta deniz kenarına bariyer koydu.
Bartın'ın Amasra ilçesinde etkili olan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Hızı saatte 30 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle Küçük Liman mevkisinde denizde 3 metreyi bulan dalgalar oluştu.
Balıkçılar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize açılamadı.
Açıkta bekleyen çevre illere ait balıkçı tekneleri de limana sığındı.
Polis ve zabıta ekipleri, deniz kenarına yaklaşılmaması için Küçük Liman'da bariyerlerle önlem aldı.
Kaynak: AA
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