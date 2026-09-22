Bartın Amasra\'da tünel çıkışındaki kazada yaralanan 3 aylık bebek hastanede öldü

BARTIN'ın Amasra ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 3 aylık Umay Melek Kocakurt, aynı kazada ölen annesi Cansu Kocakurt'un (35) yanına defnedildi.

Kaza, 17 Eylül'de Amasra Tüneli çıkışında meydana geldi. Bartın'dan Amasra yönüne giden H.Ç.K. (73) yönetimindeki 78 BL 951 plakalı otomobil, tünel çıkışındaki istinat duvarına çarparak devrildi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü H.Ç.K., gelini Cansu Kocakurt ve 3 aylık torunu Umay Melek Kocakurt yaralandı.

UMAK BEBEK KURTARILAMADI

Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğretmen Cansu Kocakurt, kurtarılamadı. Yaralı H.Ç.K. taburcu olurken, Umay bebek Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Umay Melek Kocakurt da dün yaşamını yitirdi.

Umay bebeğin cenazesi, Karabük Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Elif Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan namaz sonrası Beşbinevler Aile Mezarlığı'nda, annesi Cansu Kocakurt'un yanında toprağa verildi.