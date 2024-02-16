Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu Hürriyet Mahallesi\'nde halk buluşması düzenledi

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Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'den Bartın Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Hürriyet Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Halk buluşmaları kapsamında Hürriyet Mahallesi'ni ziyaret eden Fırıncıoğlu, vatandaşlara belediye çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Fırıncıoğlu, mahalle sakinlerine misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Fırıncıoğlu, belediye olarak vatandaşların düşüncelerini önemli bulduklarını ve ihtiyaçları doğrultusunda çözüm odaklı, şeffaf, hesap verebilirlik ve katılımcı belediyecilik üzerine hizmet üretmeye devam ettiklerini söyledi.

31 Mart seçimleri için destek isteyen Fırıncıoğlu, yaya ile araç köprüsü ve battı çıktılarla trafik sorununun çözüleceğini aktararak, "Daha güzel bir Bartın için çıkmış olduğumuz bu yolda, bizleri misafir eden mahalle sakinlerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fırıncıoğlu, avcı dernekleriyle buluştu

Bartın Amatör Kayıklı Olta Balıkçıları Derneği Başkanı ve dernek üyeleri ile Bartın Avcılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı, Başkan Yardımcısı ve üyeleriyle Belediye Sosyal Tesislerinde bir araya gelen Fırıncıoğlu, dernek yöneticileri ve üyelerle sohbet ederek talepleri dinledi.

Fırıncıoğlu, "İlimizin gelişmesi için yapacağımız projelerimizi anlatma fırsatı bulduk. Katılım sağlayan kıymetli dostlarımıza destekleri ve değerli fikirleri için teşekkür ediyorum." dedi.