Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'den Bartın Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Hürriyet Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.
Halk buluşmaları kapsamında Hürriyet Mahallesi'ni ziyaret eden Fırıncıoğlu, vatandaşlara belediye çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Vatandaşların taleplerini dinleyen Fırıncıoğlu, mahalle sakinlerine misafirperverlikleri için teşekkür etti.
Fırıncıoğlu, belediye olarak vatandaşların düşüncelerini önemli bulduklarını ve ihtiyaçları doğrultusunda çözüm odaklı, şeffaf, hesap verebilirlik ve katılımcı belediyecilik üzerine hizmet üretmeye devam ettiklerini söyledi.
31 Mart seçimleri için destek isteyen Fırıncıoğlu, yaya ile araç köprüsü ve battı çıktılarla trafik sorununun çözüleceğini aktararak, "Daha güzel bir Bartın için çıkmış olduğumuz bu yolda, bizleri misafir eden mahalle sakinlerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Fırıncıoğlu, avcı dernekleriyle buluştu
Bartın Amatör Kayıklı Olta Balıkçıları Derneği Başkanı ve dernek üyeleri ile Bartın Avcılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı, Başkan Yardımcısı ve üyeleriyle Belediye Sosyal Tesislerinde bir araya gelen Fırıncıoğlu, dernek yöneticileri ve üyelerle sohbet ederek talepleri dinledi.
Fırıncıoğlu, "İlimizin gelişmesi için yapacağımız projelerimizi anlatma fırsatı bulduk. Katılım sağlayan kıymetli dostlarımıza destekleri ve değerli fikirleri için teşekkür ediyorum." dedi.
Son Dakika › Güncel › Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu Hürriyet Mahallesi'nde halk buluşması düzenledi - Son Dakika
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim öncesi Ankara'da esnafla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, esnaflara simit götürürken, esnaflar da çeşitli ikramlarda bulundu. Ziyaret sırasında Kılıçdaroğlu'nun arkasındaki duvarda yer alan yazı dikkat çekti.
Maden faciasının yaşandığı Erzincan'daki siyanür havzasına su içmek için inen kuşların öldüğü iddiasıyla çok sayıda fotoğraf servis edildi. Sosyal medyadaki haberleri yalanlayan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, görüntülerdeki alanın siyanür içermeyen bölge olduğunu ve siyanüre bağlı herhangi bir ölüm yaşanmadığını aktardı. Açıklamada görüntülerdeki cisimlerin jeotekstil malzemeyi sabitlemek için kullanılan kum çuvalları olduğuna değinildi.
Seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Cengiz Ergün, saha çalışmalarında vatandaşlardan birinin tepkisiyle karşılaştı. Başkan Ergün'ü görünce bağırmaya başlayan vatandaş, "Turgutlu'yu, Manisa'yı soydunuz, parsel parsel sattınız. Beşinci katta geçen sene neler satıldı biliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Marka hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle Gökçe Kırgız Taner'e açtığı davayı kazanan Gökçe Kırgız Durukan, Haberler.com stüdyosunda yaptığı açıklamada "İsmi Gökçe Kırgız Taner olarak kullanmak istediği için yeniden dava açacağız" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimleri öncesi çakarlı araçlarla konvoy yapan rakibi Turgut Altınok'a göndermede bulundu. Yavaş, "Koruma ve çakarlı araçlarla gezmek gibi bir adetimiz yok. Bir minibüs, bir koruma ve bir şoförle her yere sade bir şekilde gittik. Şunu hissettirmek istedik; bizler seçilmiş insanlarız ama sizin iş yerinize aldığınız herhangi bir genel müdürden hiçbir farkımız yok" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin 3 bin liraya çıkarılacağını söyleyerek "Emekliye nefes aldıracak bütçeyi oluşturuyoruz." dedi.
AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Meclis'te yaptığı konuşmada, Marmara Denizi'nde batan ve arama çalışmaları süren gemi olayını hatırlatarak gemi çalışanlarının sorunlarını gündeme getirdi. Koç, çalışanlara yıpranma payı verilmesi gerektiğini ve deniz ticaret filosunun yenilenmesini beklediklerini belirtti. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise Koç'un taleplerine esprili bir şekilde gönderme yaptı.
Türkiye'de konut fiyat endeksi Aralık ayında, geçen yılın aynı ayına oranla nominal olarak yüzde 75 artarken, reel artış yüzde 7.1 oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?