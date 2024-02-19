Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu adaylık başvurusunda bulundu - Son Dakika
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Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu adaylık başvurusunda bulundu

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu adaylık başvurusunda bulundu

Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP Bartın Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, İlçe Seçim Kuruluna adaylık başvurusunda bulundu.

19.02.2024 15:42
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Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP Bartın Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, İlçe Seçim Kuruluna adaylık başvurusunda bulundu.

Fırıncıoğlu'na, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Muhammet Kızılayoğlu ve MHP Merkez İlçe Başkanı Murat Demir ile parti teşkilatları da eşlik etti.

Başvurusunun ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Fırıncıoğlu, kendisini adaylığa layık gören Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek, sürecin hayırlı olmasını diledi.

Cumhur İttifakı'nın adayı olduğu için gurur duyduğunu aktaran Fırıncıoğlu, "Sorumluluğumun büyük olduğunu biliyorum. Bu sorumluluğun bilinciyle vizyon projelerimizi el birliğiyle gerçekleştireceğiz. Teşkilatlarımızın gücü, vatandaşlarımızın desteğiyle bu ipi göğüsleyeceğimizden hiç şüphemiz yok. Süreç Bartın'ımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Bartın, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu adaylık başvurusunda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu adaylık başvurusunda bulundu - Son Dakika
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