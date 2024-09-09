Bartın\'da 2024-2025 Eğitim Yılı Törenle Başladı

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Bartın'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk İlkokulunda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tören Vali Nurtaç Arslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı'nın konuşmasıyla devam etti.

Daha sonra halk oyunları gösterileri sunuldu.

Vali Arslan ve protokol üyeleri, sınıfları gezerek öğretmen ve öğrencilere başarılı bir dönem diledi.