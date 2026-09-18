Bartın'da 45 bin büyükbaş hayvana şap aşısı için kampanya başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bartın'da 45 bin büyükbaş hayvana şap aşısı için kampanya başlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın\'da 45 bin büyükbaş hayvana şap aşısı için kampanya başlatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da 14 Eylül-13 Kasım tarihlerinde yürütülecek 2026 Sonbahar Şap Aşılama Kampanyası kapsamında 2 aylık ve üzeri yaştaki yaklaşık 45 bin sığır şap hastalığına karşı aşılanacak.

Bartın'da, "Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı" kapsamında yaklaşık 45 bin büyükbaş hayvan şap hastalığına karşı aşılanacak.

Kent genelinde 14 Eylül-13 Kasım tarihlerinde yürütülecek "2026 Sonbahar Şap Aşılama Kampanyası"yla 2 aylık ve üzeri yaştaki sığır cinsi yaklaşık 45 bin hayvanın şap hastalığına karşı aşılanması planlanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Türkmen, kurum yöneticileriyle kentteki bir besi işletmesini ziyaret etti.

Ziyarette, 50 büyükbaş hayvan kapasiteli işletmedeki hayvanlara şap aşısı uygulandı.

Türkmen, şap hastalığının hayvancılık işletmelerinde ciddi verim ve ekonomik kayıplara yol açabilen, bulaşıcı hastalık olduğunu belirtti.

Hastalıktan korunmada düzenli aşılama ve biyogüvenlik tedbirlerinin önemine dikkati çeken Türkmen, kampanya döneminde yetiştiricilerin hayvanlarını düzenli olarak aşılatmasının hayvan sağlığının korunması, hastalığın yayılmasının önlenmesi ve hayvancılığın sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığını ifade etti.

Türkmen, kampanya kapsamında 45 bin büyükbaş hayvanın aşılanmasının hedeflendiğini belirterek, aşılama çalışmaları sırasında muhtarlar ve yetiştiricilerden kurum personeline gerekli kolaylığı sağlamalarını istedi.

Kaynak: AA
BartınGüncelEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hemşire annesi ve sağlık memuru babasının hastanesine hekim olarak atandı Hemşire annesi ve sağlık memuru babasının hastanesine hekim olarak atandı
Çifteler’de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında Çifteler'de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı! Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında
Hayrabolu’da otomobiline kurşun yağdı Kuyumcu toptancısı Hamdi Mor kurtarılamadı Hayrabolu'da otomobiline kurşun yağdı! Kuyumcu toptancısı Hamdi Mor kurtarılamadı
Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz’e uğurlanıyor Faz-2’de ilk gaz yıl sonunda yakılacak Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz'e uğurlanıyor! Faz-2'de ilk gaz yıl sonunda yakılacak
CHP’li İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda istifa etti: Yoluna bağımsız devam edecek CHP’li İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda istifa etti: Yoluna bağımsız devam edecek
Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli
16:49
Montella’dan sürpriz karar Milli Takım’da iki yıldızın kalemi kırıldı
Montella'dan sürpriz karar! Milli Takım'da iki yıldızın kalemi kırıldı
16:46
Her satırı korkunç 6 aylık hamile eşini akrabalarıyla birlikte dövüp öldürdü
Her satırı korkunç! 6 aylık hamile eşini akrabalarıyla birlikte dövüp öldürdü
16:45
Derbide yok Galatasaray’da Osimhen şoku
Derbide yok! Galatasaray'da Osimhen şoku
16:33
Kahreden olay Eşini ve 2 çocuğunu bıçakla öldürüp kendini astı
Kahreden olay! Eşini ve 2 çocuğunu bıçakla öldürüp kendini astı
16:20
Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler Sağlık kontrolünden geçirildiler
Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler! Sağlık kontrolünden geçirildiler
16:05
4 isim ilk kez çağrıldı İşte A Milli Takımımızın Uluslar Ligi kadrosu
4 isim ilk kez çağrıldı! İşte A Milli Takımımızın Uluslar Ligi kadrosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 17:21:02. #7.13#
SON DAKİKA: Bartın'da 45 bin büyükbaş hayvana şap aşısı için kampanya başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement