BARTIN'da ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş öldü.
Merkeze bağlı Yeğenli köyünde yaşayan Ali İhsan Özdemir'e (59) ait ahırda, saat 02.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören ev sahibi, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Köye gelen itfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik çalışma ile söndürdü. Ahır tamamen yanarken, 4 büyükbaş yanarak öldü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Bartın'da Ahır Yangını: 4 Büyükbaş Hayvan Öldü - Son Dakika
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