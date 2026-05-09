Bartın'da Anneler Günü Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bartın'da Anneler Günü Kutlaması

Bartın\'da Anneler Günü Kutlaması
09.05.2026 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da anne adayları ve lohusalar, doğada Anneler Günü etkinliğiyle sağlıklı yaşam bilgisi aldı.

Bartın'da anne adaylarının yanı sıra lohusalar, doğum sürecinde en büyük destekçileri olan ebelerle Anneler Günü heyecanını doğada yaşadı.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezlerindeki gebe okullarında beslenme, gebelik egzersizi, doğum, lohusalık, bebek bakımı ve emzirme gibi konularda bilgi verilen anne adayları ile yeni doğum yapan anneler, Anneler Günü programı kapsamında Güzelcehisar sahilindeki seyir terasında buluştu.

Programda anne adayları ve lohusalar, Güzelcehisar sahilindeki 80 milyon yıllık lav sütunlarının eşsiz manzarasına karşı dalga sesleri eşliğinde fizyoterapistin yönlendirmesiyle egzersiz yaptı, koordinatör ebeler ve beslenme uzmanı tarafından gebelik süreci, stres yönetimi ve anne sağlığı konularında bilgilendirildi.

Etkinlikte anne adayları ve yeni annelere, çiçek ve çeşitli hediye paketleri verilerek Anneler Günü kutlandı.

"Anne adaylarımıza her gün yanlarında olduğumuz mesajını vermek istedik"

Koordinatör ebe Yasemin Tekin Öztekin, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının "Ebelerimizle Bir Gün, Anneler Günü" programı kapsamında gebelerle farklı bir ortamda bir araya geldiklerini söyledi.

Öztekin, programa katılanların egzersiz yapmanın yanı sıra beslenme, doğum ve lohusalık gibi konularda bilgilendirildiğini belirterek "Anne adaylarımıza bu etkinliğimizle sadece bir gün değil, her gün yanlarında olduğumuz mesajını vermek istedik ve ilk Anneler Günü'nü de biz kutlamak istedik. Gebelerimiz mutlu, bebeklerimiz mutlu ve tabii ki bizler de çok mutluyuz." dedi.

"Unutulmamak çok güzel"

Yeni doğum yapan Seda Yıldız da güzel atmosferde tekrar ebeleriyle ve arkadaşlarıyla bir araya gelmenin kendisine çok iyi geldiğini ifade etti.

İlk kez Anneler Günü yaşadığını ve bu süreçte kendisine destek olan ebe ve arkadaşlarıyla vakit geçirmenin farklı deneyim olduğunu anlatan Yıldız, "Bartın'ın böylesine güzel doğasında Anneler Günü'nü kutlamak, yeni bir anne olarak bana gerçekten çok iyi geldi. Burada yeni gebe arkadaşlarla da tanıştım, çok güzel geçti. Çok ince düşünce, çok güzel etkinlik. Bu arada hediyeler de aldık, çok güzeller, çok anlamlı ve ilk Anneler Günü hediyemiz. Bunları ebelerimizden almak bizi ayrıca mutlu etti. Doğum yaptıktan sonra bile unutulmamak, hatırlanmak ve hediyeyle taçlandırılmak çok güzeldi." diye konuştu.

Anne adayı Melisa Aslan Yıldırım ise "İlk Anneler Günü hediyemizi aldık. Gebe olarak değer verildiğimizi görmek ve unutulmamak güzel bir duygu. Havanın güzelliği, ortamın güzelliği böyle bir ortamdayız, çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Göncagül Özcan hamileliğinin son 3 ayını geçirdiğini ve koordinatör ebelerin gerek telefonla gerekse ev ziyaretleri yaparak kendileriyle yakından ilgilendiklerini dile getirerek "Bartınlı değilim, çok fazla arkadaşım yok ama bu tür etkinliklerle yeni arkadaşlarla tanışıyoruz, emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Anne adayı Gizem Vural da ilk Anneler Günü hediyesini aldığını, güzel bir gün geçirdiği için mutlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Etkinlik, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da Anneler Günü Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
Aleyna Çakır’ın ölümünde Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu Aleyna Çakır'ın ölümünde Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu
İran’ın BAE’ye fırlattığı füzede yazan not: Habibi, Amerika çekip gider sonunda baş başa kalırız“ İran'ın BAE'ye fırlattığı füzede yazan not: Habibi, Amerika çekip gider; sonunda baş başa kalırız"
“İtfaiyeci görevini yapan gazeteciye tokat attı“ iddiası "İtfaiyeci görevini yapan gazeteciye tokat attı" iddiası
CHP, Burcu Köksal’a karşı harekete geçiyor CHP, Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyor
Basra Körfezi’nde hareketli saatler İran dev petrol tankerini ele geçirdi Basra Körfezi'nde hareketli saatler! İran dev petrol tankerini ele geçirdi

12:10
Türkiye’den patlamayan ama yok eden füze Savaş tarihini değiştirecek
Türkiye'den patlamayan ama yok eden füze! Savaş tarihini değiştirecek
12:09
Bakan Gürlek’ten Özgür Özel’e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
11:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
11:14
Akaryakıtta dev indirim Tabela bir kez daha değişti
Akaryakıtta dev indirim! Tabela bir kez daha değişti
10:25
Yapay zeka mı gerçek mi AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı
Yapay zeka mı gerçek mi? AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı
09:02
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon Tek cümle söyledi
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 12:38:01. #7.12#
SON DAKİKA: Bartın'da Anneler Günü Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.