Bartın’da Arıt Deresi’ndeki Su Seviyesi Yükseldi

BARTIN'da iki gündür etkili olan sağanak sonrası Arıt Deresi'nin debisi yükseldi, suyun rengi değişti.

Bartın merkeze 25 kilometre uzaklıkta Arıt bölgesinde, 48 saatte metrekareye 32 kilogram yağış düştü. Arıt Deresi'nin Çöme Boğazı mevkisinde sular, derenin debisini yükseltti. Bölgede su yüzeyinde köpüklenme oluşurken, derenin rengi de kahverengi oldu. Dere, dronla görüntülendi.Şiddetli yağışın Arıt havzasında devam etmesi nedeniyle, bölgede dere kenarında oturan vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

