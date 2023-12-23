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Bartın'da çıkan yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Bartın'da çıkan yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıemirce köyünde meydana gelen yangında, bir evde çıkan yangın ahır ve samanlığa da sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Bartın\'da çıkan yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi
23.12.2023 - 22:18,
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BARTIN'ın Ulus ilçesi Aşağıemirce köyünde 2 katlı evde sobadan çıkan yangın, ahır ve samanlığa da sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Aşağıemirce köyünde meydana geldi. Mehmet Balcıoğlu'na (60) ait 2 katlı betonarme evde sobadan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu. Evden duman çıktığını görenlerin haber vermesi üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde eşiyle birlikte yaşayan Balcıoğlu, yangın sırasında dışarıya çıkmayı başarırken, rüzgarın etkisiyle alevler evi kısa sürede sardı. Yangın, daha sonra evin yanında bulunan samanlık ve ahıra da sıçradı. Ahırdaki hayvanlar köylüler tarafından çıkarılırken, yangın, itfaiyenin müdahalesiyle 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale gelirken, inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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İtfaiye, İtfaiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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